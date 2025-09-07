امشب جهان شاهد ماه گرفتگی گسترده خواهد بود و بسیاری از کشور‌ها از جمله مردم ایران می‌توانندآن را مشاهده کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - با نزدیک شدن به ماه گرفتگی امشب، سوالات مربوط به این پدیده منحصر‌به‌فرد بیشتر و بیشتر می‌شود. آسمان سیاری از کشور‌های از جمله ایران، عصر امروز، یکشنبه ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، شاهد یک پدیده نجومی استثنایی به شکل ماه گرفتگی کامل خواهد بود. ما رایج‌ترین سوالات و پاسخ‌های آنها را گردآوری کرده‌ایم تا به عنوان راهنمای کامل شما در خدمت شما باشیم.

ماه گرفتگی: زمانی رخ می‌دهد که زمین بین خورشید و ماه قرار می‌گیرد و نور خورشید را از ماه مسدود می‌کند. ماه گرفتگی فقط زمانی رخ می‌دهد که ماه کامل باشد.

خورشید گرفتگی: زمانی رخ می‌دهد که ماه بین خورشید و زمین قرار می‌گیرد و نور خورشید را از بخشی از زمین مسدود می‌کند.

 آیا نگاه کردن به ماه گرفتگی به چشم آسیب می‌رساند؟

نه، به هیچ وجه. تماشای ماه گرفتگی برای چشم غیرمسلح کاملاً بی‌خطر است و نیازی به هیچ نوع عینک یا فیلتر محافظ ندارد. شما می‌توانید بدون هیچ نگرانی از نگاه مستقیم به ماه در طول مراحل ماه گرفتگی لذت ببرید، برخلاف خورشیدگرفتگی که در صورت مشاهده مستقیم می‌تواند باعث آسیب شدید به چشم شود.

"ماه خونین" چیست و چرا به این رنگ دیده می‌شود؟

"ماه خونین" نام رایج ماه در طول ماه گرفتگی کامل است. در طول این مرحله، ماه به طور کامل ناپدید نمی‌شود، بلکه به رنگ قرمز یا نارنجی در می‌آید. دلیل این امر آن است که جو زمین مانند یک عدسی غول‌پیکر عمل می‌کند، نور خورشید را می‌شکند و بیشتر رنگ‌های با طول موج کوتاه (مانند آبی و بنفش) را پراکنده می‌کند، در حالی که به رنگ‌های با طول موج بلندتر (قرمز و نارنجی) اجازه می‌دهد تا از سطح ماه عبور کنند و به آن درخشش مسحورکننده‌ای ببخشند.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: ماه گرفتگی ، خسوف ، کسوف ، ماه خونین
