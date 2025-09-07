بیمارستان فوق تخصصی قلب شفای گرگان به دستگاه روتابلاتور تجهیز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی -  مهدی رعیت نواز متخصص قلب و مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی شفای گرگان گفت: دستگاه روتابلاتور جزو پیشرفته‌ترین دستگاه‌های موجود در ایران است که برای نخستین بار در گلستان و شمال کشور در بیمارستان فوق تخصصی قلب شفای گرگان با هزینه بالغ بر ۶۰ میلیارد تومان تجهیز شد.

او افزود: پیش بینی می‌شود در این بیمارستان از این دستگاه در ماه برای ۳۰ تا ۴۰ بیمار استفاده شود.

دکتر شمس الدین پدری فلوشیپ آنژیوپلاستی هم در این باره گفت: روتابلاتور (Rotablator Atherectomy) نوعی روش مداخله‌ای برای باز کردن عروق کرونری مسدود شده یا تنگ شده است. در این روش، از یک وسیله‌ی کوچک و الماس‌نشان که با سرعت بالا می‌چرخد (مانند مته) برای تراشیدن پلاک‌های سخت شده‌ی کلسیمی درون رگ استفاده می‌شود.

او افزود: این پلاک‌ها به ذرات بسیار ریز تبدیل می‌شوند و سپس توسط جریان خون از بدن خارج می‌شوند.

دکتر پدری گفت: پیش از این بیمارانی که در این وضعیت بودند یا به مراکز دیگر در تهران و مشهد ارجاع می‌شدند یا عمل قلب باز روی آنها انجام می‌شد.

برچسب ها: قلب ، جراحی قلب
خبرهای مرتبط
انجام موفقیت آمیز عمل تعویض دریچه آئورت با استفاده از دریچه پرسیوال، نخستین بار در گلستان + فیلم
نسبت پرستار به تخت در مراکز درمانی دولتی گلستان، بالاتر از میانگین کشوری
کمبود نیروی انسانی و فرسوده بودن بیمارستان ها مهمترین چالش های حوزه درمان در گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز خرید توافقی برنج در استان‌های شمالی کشور
توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه متخلف در گرگان
مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در گلستان لازم الاجراست
آخرین اخبار
مصوبات کارگروه رفع موانع تولید در گلستان لازم الاجراست
آغاز خرید توافقی برنج در استان‌های شمالی کشور
توقیف ۱۳۲ وسیله نقلیه متخلف در گرگان