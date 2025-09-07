اوپک پلاس تصمیم گرفته است تولید نفت را از فصل پاییز افزایش دهد تا سهم بازار خود را در برابر رقبایی مثل آمریکا تقویت کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چهار منبع آگاه اعلام کردند که اوپک پلاس قصد دارد در جلسه‌ای که اواخر امروز برگزار می‌شود، با افزایش تولید نفت موافقت کند. 

دو منبع آگاه از مذاکرات گفتند که این گروه به توافق رسیده است که تولید را از ماه اکتبر حداقل ۱۳۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

به طور جداگانه، محمد النجار، نماینده عراق در اوپک، در حاشیه یک کنفرانس انرژی در بغداد به خبرنگاران گفت: این گروه احتمالاً موافقت خواهد کرد که تولید نفت را از ماه اکتبر بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

اوپک پلاس که شامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت به علاوه روسیه و سایر متحدان است، استراتژی کاهش تولید خود را از ماه آوریل تغییر داده و سهمیه‌ها را حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این تصمیم از آن جهت بوده که این ائتلاف انرژی، سهم بازار خود را در برابر رقبا مانند آمریکا تقویت کند. هرچند افزایش تولید نتوانسته قیمت نفت را که نزدیک به ۶۶ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، به طور قابل توجهی کاهش دهد.

منبع: رویترز

برچسب ها: اوپک پلاس ، تولید نفت ، بازار انرژی
خبرهای مرتبط
ولیعهد عربستان نامه‌ای از پوتین دریافت کرد
هشت کشور عضو اوپک پلاس برنامه تولید اکتبر را تعیین می‌کنند
قیمت نفت پس از چهار روز کاهش متوالی، افزایش یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خلع سلاح لبنان: سایه دیکته خارجی بر اراده ملی 
کشف اجساد شهروندان سوری که ناپدید شده بودند
از شانگهای تا کیپ‌تاون: ایران، یکی از ستون‌های نظم چندقطبی آینده
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
پرواز جنگنده‌های لهستان همزمان با حملات روسیه به غرب اوکراین
آمریکا چقدر به اوکراین کمک می‌کند؟
حمله اوکراین به خط لوله نفت دروژبا
ان‌اچ‌کی: نخست‌وزیر ژاپن استعفا خواهد کرد
نیویورک تایمز: هند از آمریکا ناامید شده است
بازداشت ۴۰۰ نفر در تظاهرات لندن به دلیل حمایت از فلسطین
آخرین اخبار
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
اوپک پلاس از ماه اکتبر تولید نفت را افزایش می‌دهد
۵ کشته در پی برخورد قایق مهاجران با کشتی گارد ساحلی در ترکیه
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
پلیس لندن نزدیک به ۹۰۰ معترض طرفدار فلسطین را دستگیر کرد
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
تحویل ۳۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه ازبکستان به زلزله‌زدگان افغانستان
حمله پهپادی یمن به اراضی اشغالی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
بازگشایی گذرگاه مرزی پل ابریشم پس از یک هفته انسداد
ارسال سومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
دیدار مقامات طالبان و ایران برای تسهیل تجارت و احیای جاده ابریشم
پایان عملیات نجات در کنر با بیش از ۲۲۰۰ کشته
کنفرانس سرمایه‌گذاری کابل؛ ازبکستان: حامی بخش انرژی افغانستان هستیم
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
مدودف ائتلاف کشورهای داوطلب برای اوکراین را به تمسخر گرفت
قطع مجدد سیم کارت‌های اتباع؛ کد فیدا علت مسدودی است
ترامپ راه را برای فروش بیش از ۱۰۰ پهپاد پیشرفته MQ-9 به عربستان هموار کرد
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
جنگ ایدئولوژیک ترامپ با برزیل؛ از برچسب «چپ افراطی» تا تهدید به محرومیت از مجمع عمومی
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
حرکت ناوگان کمک‌رسانی از تونس به غزه به تعویق افتاد
تلاش مقامات کره جنوبی برای آزادی بیش از ۳۰۰ تبعه کره‌ای در جریان یورش مهاجرتی آمریکا
ابزار فشار جدید؛ آمریکا با تهدید رهبران حماس مذاکرات را پیش می‌برد
جسد سرباز گم‌شده کانادایی در لتونی پیدا شد
از شانگهای تا کیپ‌تاون: ایران، یکی از ستون‌های نظم چندقطبی آینده
هشت کشور عضو اوپک پلاس برنامه تولید اکتبر را تعیین می‌کنند