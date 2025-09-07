اوپک پلاس تصمیم گرفته است تولید نفت را از فصل پاییز افزایش دهد تا سهم بازار خود را در برابر رقبایی مثل آمریکا تقویت کند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - چهار منبع آگاه اعلام کردند که اوپک پلاس قصد دارد در جلسه‌ای که اواخر امروز برگزار می‌شود، با افزایش تولید نفت موافقت کند.

دو منبع آگاه از مذاکرات گفتند که این گروه به توافق رسیده است که تولید را از ماه اکتبر حداقل ۱۳۵ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

به طور جداگانه، محمد النجار، نماینده عراق در اوپک، در حاشیه یک کنفرانس انرژی در بغداد به خبرنگاران گفت: این گروه احتمالاً موافقت خواهد کرد که تولید نفت را از ماه اکتبر بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

اوپک پلاس که شامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت به علاوه روسیه و سایر متحدان است، استراتژی کاهش تولید خود را از ماه آوریل تغییر داده و سهمیه‌ها را حدود ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش داده است. این تصمیم از آن جهت بوده که این ائتلاف انرژی، سهم بازار خود را در برابر رقبا مانند آمریکا تقویت کند. هرچند افزایش تولید نتوانسته قیمت نفت را که نزدیک به ۶۶ دلار در هر بشکه معامله می‌شود، به طور قابل توجهی کاهش دهد.

منبع: رویترز