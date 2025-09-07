امروز یکشنبه ۱۶ شهریور افتتاحیه هفته فیلم پاراجانف در موزه سینما برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور ـ افتتاحیه هفته فیلم پاراجانوف، امروز یکشنبه ۱۶ شهریور، با حضور رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، آرتور مارتیروسیان، معاون وزیر فرهنگ جمهوری ارمنستان و برخی از هنرمندان همراه با نمایش فیلم «رنگ انار» در موزه سینمای ایران برگزار شد.
پس از پخش سرود ملی دو کشور ایران و ارمنستان، داویت بنوچیان رئیس بنیاد سینمای ارمنستان بیان کرد: ضمن بازدید از مراکز سینمایی از رائد فریدزاده تشکر میکنم و پیرو توافقات فرهنگی از سفر اخیر آقای پزشکیان بنا براین شد روابط و تبادلات فرهنگی دو کشور گسترش پیدا کند و امیدواریم در فضاهای گسترده تر شاهد این ارتباطات عمیق باشیم. سینما یکی از حوزههایی است که امکان ارتباط بیشتر دارد.
سینما راهی برای تبادلات فرهنگی و اجتماعی
سپس آوتیسیان رئیس جشنواره زردآلوی طلایی ایروان گفت: خوشحالم که در این مکان بسیار ویژه حضور دارم، موزه سینما مکان مناسبی برای بررسی آثار پاراجانف است. ما از آرژانتین شروع کردیم و خیلی خوشحالم الان این اتفاق در ایران رخ میدهد. در آستانه صدیکمین سال تولد پاراجانف خیلی خوشحالم در مکان بسیار ویژه موزه سینما این اتفاق رخمیدهد. سینما به عنوانیکراه اصلی برای تبادلات فرهنگی و اجتماعی میان کشورها است.
وی ادامه داد: پاراجانف به عنوان یک نماد ارتباطی میان فرهنگهای مختلف است. در قرن ۲۰ خیلی سخت است کسی را پیدا کنیم که سینما را مردمی سازی کند.
وی بیان کرد: این سه فیلم پاراجانف شما را بهیک دید گسترده میرساند که تماشای آن مهم است. تعریفی که آقای پاراجانف در فیلمهایشان دارند شبیه یک فیلم است. این آثار خیلی سخت قابل درک هستند به این دلیل که از مردم استفاده کردند.
وی افزود: دو وجه وجود دارد اینکه شما یک اثری را تجربه میکنید و سعی میکنید آن را به فهم در بیاورید. گاهی شما یک تجربه از اثر دارید، اما نمی توانید ان را قابل فهم کنید. آثار پاراجانف بیشتر اثری فهمی هستند.
سپس رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی ضمن خیرمقدم به میهمان داخلی و خارجی بیان کرد: تفاهمنامه جامعه سینمایی حدود دو هفته پیش منعقد و زمینههای گسترده فرهنگی در آنجا تبیین شد و حال حاضر زمینهگسترش این فعالیت در حوزه تولیدات مشترک، همکاریهای جشنواره ای، استاد و دانشجو و فیلمنامههای کوتاه و مستند این امکان فراهم است هردو کشور آثار برجسته ای را خلق کنند.
وی تاکید کرد: کسی که پیوند عمیق میان شعر و سینما ایجاد کرده، بی دلیل نیست سینمای ایران تحت تاثیر آثار پاراجانف است.
رئیس سازمان سینمایی گفت: دوسداران سینما امروز در موزه سینما گردهم آمدیم تا به تماشای آثار پاراجانف بنشینیم. ایشان نه تنها یک فیلمساز بلکه هنرمندی است که در آثارش شعر، نقاشی و موسیقی در هم تنیده و جهان زیبایی از استعاره خلق میشود. سینمای پاراجانف سینمای استوره و خلق است که از مرزهای ملی فراتر میرود و زبان مشترک بشری را برمدارد. این سینم تصویری جهانی و عمیقا بومی دارد.
وی ادامه داد: نخستین سالنهای سینما در ایران، نخستین سالنهای فیلمبرداری و بسیاری از هنرمندان برجسته از داخل همین آثار برخواسته اند. هفته فیلم پاراجانف فرصتی است برای یادآور این میراث مشترک فرهنگی است، این رویداد را باید به سفری برای تجدید میان پیوند فرهنگها و نسلها نامبرد. امیدوارم نمایش این آثار الهام بخش هنرمندان جوان باشد و اینکه سینما بیش از هرچیزی هنر گفتوگو و فهممشترک است.
روبرت صافاریان منتقد سینما گفت: فیلم رنگ انار یکی از مشهور ترین آثار پاراجانف است. این فیلم درباره زندگینامه یک شاعری که به اصلاح واقعی است. این فرد همان سایات نووا است. این شاعر در قرن ۱۹ زندگی میکرد و چیز زیادی راجع به زندگینامه ایشان نیست. اما همین چند نکته کمک میکند تا فهم بهتری از فیلم داشته باشیم.
وی افزود: سیر کودکی، نوجوانی و بزرگسالی وی در این اثر نشان داده شده است. پاراجانف اصرار داشت یک زندگی معمولی نباشد و به کمک شعر و لوکیشنهایی که از آن زمان مانده زندگی را بازسازی کند. راجع به جزئیات بیشتر فیلم پس از نمایش فیلم میپردازیم. سایات نووا به سه زبان ارمنی، گرجی و آذری شعر نوشته است؛ لذا مورد جالبی است. اینکه چرا پاراجانف به سراغ ساخت فیلمی از سایات نووا میرود سوال است.