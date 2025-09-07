با عنایت به موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور پیرامون فعالیت‌های دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، محمدرضا سلطانی مدیرعامل کانون مطالبی را به شرح ذیل بیان کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با بهره‌گیری از سامانه‌های الکترونیک، بار سنگین مراجعات حضوری به دادگستری را کاهش داده، نظم اداری را در فرآیند ثبت دادخواست‌ها برقرار کرده و موجب تسهیل دسترسی مردم به عدالت شده‌اند.

تجربه چند ساله فعالیت دفاتر نشان می‌دهد که این نهادها، نقش مکمل و پشتیبان دستگاه قضا را ایفا کرده‌اند؛ این دفاتر صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را به محاکم بر عهده دارند.

پس از ورود دادخواست در کارتابل دادگستری توسط معاونین ارجاع دادگستری‌ها از حیث کامل بودن مدارک و موضوع صلاحیت بررسی می‌شوند و در صورت وجود اشکال، قبل از ارجاع به شعب، به دفاتر اعاده می‌شود.

مطابق مواد ۲۶ تا ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی، تشخیص صلاحیت از شؤون ذاتی محاکم است؛ هر دادگاه در بدو امر، صلاحیت یا عدم صلاحیت خود را بررسی می‌کند و در صورت عدم صلاحیت، با صدور قرار، پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌نماید.

اگر دادگاه مرجوع‌الیه این نظر را نپذیرد، در مواردی که اختلاف در صلاحیت محلی بین دادگاه‌های دو استان مختلف باشد یا زمانی که اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دادگاه‌های عمومی، انقلاب، نظامی یا مراجع غیرقضایی رخ دهد، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود؛ بنابراین روشن است که ارسال پرونده به دیوان عالی کشور محصول اختلاف نظر محاکم قضایی در تفسیر قوانین و تشخیص صلاحیت است؛ امری که پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و حتی میان قضات با سابقه نیز محل بحث و اختلاف است.

در این فرآیندِ اختلاف و نفی صلاحیت، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی که صرفاً وظیفه ثبت و ارسال الکترونیک دادخواست‌ها را عهده‌دار هستند، هیچ نقشی ندارند؛ از این‌رو، افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت در دیوان، نتیجه اختلاف رویه میان محاکم است که حل آن دقیقاً در چهارچوب وظایف قانونی دیوان قرار می‌گیرد.

با این توضیح که دیوان عالی کشور طبق قانون اساسی و قوانین عادی، وظیفه‌ای اساسی در نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم و نیز ایجاد وحدت رویه قضایی دارد؛ بهره‌گیری دقیق از این وظایف می‌تواند اختلافات ناشی از تفسیر‌های متفاوت را کاهش داده و از ارجاع بیش از حد پرونده‌ها جلوگیری کند.

بر این اساس، انتساب تراکم پرونده‌های ناشی از اختلاف صلاحیت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نه تنها فاقد مبنای قانونی است، بلکه انحراف از واقعیت‌های دادرسی و جایگاه قانونی نهاد‌ها به شمار می‌رود که شایسته است دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیت آراء وحدت رویه و ایفای نقش نظارتی خود، اختلاف نظر محاکم در موضوع صلاحیت را به حداقل برساند، نه آنکه مسؤولیت این موضوع را متوجه نهاد تسهیل‌گر نماید.

راهکار بنیادین کاهش این تراکم، نه متوجه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، بلکه در گرو صدور آراء وحدت رویه و ایجاد رویه‌های قضایی شفاف است تا محاکم در تشخیص صلاحیت دچار تشتت نشوند؛ و در پایان، ضمن قدردانی از تعامل همه‌جانبه مجموعه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران نسبت به خانواده بزرگ دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشنهادات عملی برای کاهش تراکم اختلافات صلاحیتی:

الف. دیوان عالی کشور با بهره‌گیری از ظرفیتِ آراء وحدت رویه، موارد تکراری اختلاف‌ساز را تعیین تکلیف کند و راهنمای تفسیر یکدستی منتشر نماید.

ب. تدوین «دستورالعمل‌های یکپارچه تشخیص صلاحیت» برای معاونت‌های ارجاع و سامانه‌های الکترونیک، به‌منظور کاهش برداشت‌های متفاوت.

ج. برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای قضات و معاونین ارجاع و نیز تولید چک‌لیست‌های حقوقی – فرم‌محور برای دفاتر جهت کاهش خطا‌های شکلی.

د. ایجاد مکانیسم بازخورد بین دیوان، محاکم و دفاتر تا اشکالات عملی شناسایی و برطرف شود.

شایان ذکر است، خانواده بزرگ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با شعار «دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، از مردم برای مردم» در قالب بیش از ۱۳۰۰ دفتر با نیرو‌های متعهد و متخصص در سراسر کشور، در تحقق «قوه قضائیه هوشمند در تراز انقلاب اسلامی» در همکاری با مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی، همواره مشغولِ خدمت‌رسانی به عموم مردم شریف ایران اسلامی است.

برچسب ها: دیوان عالی کشور ، دادگستری
خبرهای مرتبط
پیشنهاد راه‌اندازی سامانه ارزیابی عملکرد قضات
بخش مهمی از قوانین حوزه معادن مغفول مانده است/ معرفی ۱۲۴ مسئول ایمنی معدن
دادستان کرمان: مماشات در حفاظت از انفال و منابع طبیعی خیانت به آیندگان است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
حکم اعدام کارگردان آزارگر نقض شد
واریز اعتبار «کالابرگ» به حساب دهک‌های ۱ تا ۳ از ۱۹ شهریور
معافیت والیبالیست‌های قهرمان جهان از سربازی
دو کشته و زخمی در تصادف بامدادی در بزرگراه شهید صیاد شیرازی
کشف ۲۲۲ کیلوگرم شیشه توسط پلیس فرودگاه امام
کشف حدود ۳۷ هزار دستگاه ماینر
تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک
تا زمان تغییر قانون، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد
یکطرفه شدن دوباره جاده چالوس در پی افزایش بار ترافیکی
جزئیات وضعیت ترافیک صبحگاهی در معابر و بزرگراه‌های تهران
آخرین اخبار
پاسخ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی درخصوصِ موضوعات مطرح شده از سوی دیوان عالی کشور
متروی تهران در هفته اول مهر برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است
کشف محموله‌های بزرگ قاچاق و موادمخدر در پایتخت
نوسازی ۶۴ درصد پلاک‌های بافت فرسوده در منطقه ۱۰ تهران
هوش مصنوعی در خدمت امدادونجات هلال‌احمر قرار می‌گیرد
مسیر شرق به غرب تونل نیایش و پل صدر امشب مسدود است
سامانه خودکاربری افراد دارای دانش حقوقی رونمایی شد
پس از حمله رژیم اسرائیل به اوین ۹۰۰ زندانی با ارفاقات قانونی آزاد شدند
ضرورت تداوم همکاری میان واحد‌های صنعتی و دستگاه‌های نظارتی
۲ هزار زندانی جرایم غیرعمد منتظر کمک خیرین/ پویش «به عشق پیامبر می‌بخشم» آغاز شد
یکطرفه شدن دوباره جاده چالوس در پی افزایش بار ترافیکی
اطلاعیه جدید پلیس درباره تغییر ساعات ارائه خدمات در دفاتر شهرک آزمایش
آغاز طرح ویژه تعزیرات برای برخورد با تخلفات نانوایی‌ها
پویش «چشم‌انداز صفر» با هدف کاهش حوادث و بیماری‌های شغلی آغاز شد
بیش از ۶۲ میلیون نفر در کشور در معرض پدیده گرد و غبار هستند
برگزاری جشن عاطفه‌ها برای تأمین مایحتاج تحصیلی دانش‌آموزان نیازمند/ اعلام روش‌های مشارکت
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهیده لطفی
ثبت نام افزایش ظرفیت مرحله اول عمره ۱۴۰۴ آغاز شد
افتتاح فاز دوم روددره فرحزاد؛ آبان ماه ۱۴۰۴
تا زمان تغییر قانون، امکان صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان وجود ندارد
اعلمی: «ایران عزیز» نماد وحدت ملی و جشن نشاط مردم تهران است
کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی: در افزایش پرونده‌های اختلاف صلاحیت نقشی نداریم
جایگاه‌های سوخت پایتخت در حال تجهیز به طرح «کهاب» / ذخیره‌سازی کافی سوخت در جایگاه‌ها
تغییر ساعت کار مراکز تعویض پلاک
از ساخت ۲۰ بازار تا برگزاری بزرگترین مزایده شهرداری تهران
حکم اعدام کارگردان آزارگر نقض شد
کشف حدود ۳۷ هزار دستگاه ماینر
جریمه ۱۷ هزار وسیله نقلیه به علت تخلفات پلاک
ابطال بخش‌هایی از دستورالعمل نظارت بر مؤسسات اعزام دانشجو به خارج کشور
برگزاری ۸۷۶ جلسه رسیدگی قضایی الکترونیک در مردادماه