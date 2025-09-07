ایشیبا پس از شکست تاریخی حزبش در انتخابات ژوئیه و فشار‌های درون‌حزبی، استعفای خود از ریاست حزب لیبرال دموکرات را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شیگرو ایشیبا، نخست وزیر ژاپن چند هفته پس از شکست تاریخی ائتلاف حاکم در انتخابات ماه ژوئیه، استعفای خود را از مقام ریاست حزب لیبرال دموکرات اعلام کرد.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده که او با فشار‌های درون حزبی برای استعفا مواجه بود. حزب ایشیبا در ماه‌های اخیر اکثریت را در هر دو مجلس اعیان و مجلس نمایندگان ژاپن از دست داده و قدرت سیاسی او به طور قابل توجهی کاهش یافته بود.

ایشیبا پیش از این گفته بود که فعلا استعفا نخواهد کرد و می‌خواهد مطمئن شود توافق تعرفه‌ای که با آمریکا منعقد شده، به درستی اجرا می‌شود.

شایان ذکر است که ایشیبا تا زمانی که حزب، انتخاباتی برای جایگزینی او به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات برگزار کند، به عنوان نخست وزیر باقی خواهد ماند.

منبع: رویترز

