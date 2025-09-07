مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان که با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه برگزار شد، با بیان اینکه ۹۹ درصد اعتبارات مصوب برای سال مالی یک سال گذشته جذب شده است و یک درصد باقی طی روز‌های آتی جذب می‌شود، افزود: این عملکرد حاصل برنامه‌ریزی هدفمند، پایش مستمر پروژه‌ها، و هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف سازمان بوده است که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و مدیریت بهینه منابع، پروژه‌های عمرانی، خدماتی و توسعه‌ای با سرعت و کیفیت مطلوب پیش رفتند و رضایت ذی‌نفعان را به همراه داشتند.

پیمان آرامون ادامه داد: ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب سال مالی یک سال گذشته بوده که در راستای توسعه استان در حوزه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی هزینه می‌شود.

وی گفت: مجموعه راه و شهرسازی در آذربایجان‌غربی بیش از ۷۰ نوع خدمت را به متقاضیان در سطح استان ارائه می‌کند که باید با هماهنگی بین دستگاهی این ارائه خدمات بهینه سازی شده و ساماندهی گردد چرا که این امر لازمه توسعه بیش از پیش استان است.

اجرای بیش از ۶۰۰ کیلومتر در آذربایجان غربی

آرامون با اشاره به طرح‌های راهسازی در دست اجرای این اداره کل، بیان کرد: در حاضر اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محور‌های مواصلاتی آذربایجان‌غربی عملیات راهسازی فعال دارد و این استان مبدل به کارگاه راهسازی شده است.

وی در خصوص الحاق اراضی نیز گفت: در راستای تامین زمین برای اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن در شهرستان‌های مهاباد، بوکان، نقده و پیرانشهر بالای ۴۰۰ هکتار زمین الحاق به محدوده شده است.

۱۲ همت؛ ارزش طرح های افتتاح شده در هفته دولت

رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی جزو استان‌های برتر وزارت خانه در حوزه تعداد طرح‌های افتتاحی دولت بوده است، بیان کرد: پروژه‌های عمرانی به ارزش ۱۲ همت در سطح استان همرمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسیده است.

آرامون افزود: طی روز‌های آتی نیز مدرسه مهاباد به بهره‌برداری می‌رسد و طرح آماده‌سازی اراضی ۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی به اتمام رسبده و قرارداد واگذاری این اراضی به متقاضیان اعطا می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی با اشاره به لزوم جذب سرمایه‌گذار در حوزه مجموعه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، افزود: باید ظرفیت‌های شورای هماهنگی راه و شهرسازی شناسایی و جهت جذب سرمایه‌گذار احصا گردند و بسته‌های سرمایه‌گذاری راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی تهیه گردد.

تصویب ۲۹۲ پرونده سرمایه‌گذاری در توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی افزود: راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی در طول چند ماه گذشته ۲۹۲ پرونده سرمایه‌گذاری را در ۱۷ جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی بررسی و مصوب شده است.

آرامون با اشاره به اینکه احداث کنارگذر شرقی ارومیه از جمله طرح‌های بسیار مهم در راستای توسعه به شمار می‌رود، بیان کرد: این طرح ۷۶ کیلومتر بوده و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن اعتبار برآورد شده است که در مراحل پایانی قرار دارد و پیمان سپاری آن نیز با جدیت دنبال می‌شود.