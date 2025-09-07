مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در جلسه شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی مربوطه برگزار شد، با بیان اینکه ۹۹ درصد اعتبارات مصوب برای سال مالی یک سال گذشته جذب شده است و یک درصد باقی طی روزهای آتی جذب میشود، افزود: این عملکرد حاصل برنامهریزی هدفمند، پایش مستمر پروژهها، و همافزایی میان بخشهای مختلف سازمان بوده است که با بهرهگیری از ظرفیتهای موجود و مدیریت بهینه منابع، پروژههای عمرانی، خدماتی و توسعهای با سرعت و کیفیت مطلوب پیش رفتند و رضایت ذینفعان را به همراه داشتند.
پیمان آرامون ادامه داد: ۱۱ هزار میلیارد ریال اعتبار مصوب سال مالی یک سال گذشته بوده که در راستای توسعه استان در حوزه راه و شهرسازی آذربایجانغربی هزینه میشود.
وی گفت: مجموعه راه و شهرسازی در آذربایجانغربی بیش از ۷۰ نوع خدمت را به متقاضیان در سطح استان ارائه میکند که باید با هماهنگی بین دستگاهی این ارائه خدمات بهینه سازی شده و ساماندهی گردد چرا که این امر لازمه توسعه بیش از پیش استان است.
آرامون با اشاره به طرحهای راهسازی در دست اجرای این اداره کل، بیان کرد: در حاضر اداره کل راه و شهرسازی آذربایجانغربی در بیش از ۶۰۰ کیلومتر از محورهای مواصلاتی آذربایجانغربی عملیات راهسازی فعال دارد و این استان مبدل به کارگاه راهسازی شده است.
وی در خصوص الحاق اراضی نیز گفت: در راستای تامین زمین برای اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن در شهرستانهای مهاباد، بوکان، نقده و پیرانشهر بالای ۴۰۰ هکتار زمین الحاق به محدوده شده است.
رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی آذربایجانغربی جزو استانهای برتر وزارت خانه در حوزه تعداد طرحهای افتتاحی دولت بوده است، بیان کرد: پروژههای عمرانی به ارزش ۱۲ همت در سطح استان همرمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسیده است.
آرامون افزود: طی روزهای آتی نیز مدرسه مهاباد به بهرهبرداری میرسد و طرح آمادهسازی اراضی ۵۰ هکتاری نهضت ملی مسکن در شهرستان خوی به اتمام رسبده و قرارداد واگذاری این اراضی به متقاضیان اعطا میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی با اشاره به لزوم جذب سرمایهگذار در حوزه مجموعه شورای هماهنگی راه و شهرسازی آذربایجانغربی، افزود: باید ظرفیتهای شورای هماهنگی راه و شهرسازی شناسایی و جهت جذب سرمایهگذار احصا گردند و بستههای سرمایهگذاری راه و شهرسازی آذربایجانغربی تهیه گردد.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: راه و شهرسازی آذربایجانغربی در طول چند ماه گذشته ۲۹۲ پرونده سرمایهگذاری را در ۱۷ جلسه کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجانغربی بررسی و مصوب شده است.
آرامون با اشاره به اینکه احداث کنارگذر شرقی ارومیه از جمله طرحهای بسیار مهم در راستای توسعه به شمار میرود، بیان کرد: این طرح ۷۶ کیلومتر بوده و ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای آن اعتبار برآورد شده است که در مراحل پایانی قرار دارد و پیمان سپاری آن نیز با جدیت دنبال میشود.