رئیس گشت‌های مشترک سازمان تعزیرات گفت: از ابتدای سال تا به امروز بیش از ۴۴ هزار پرونده در کل کشور در سه بخش قاچاق، تخلفات صنفی و بهداشت در حوزه آرد و نان تشکیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- کامران ملکی صادقی رئیس‌گشت های مشترک سازمان تعزیرات در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهار داشت: از ابتدای سال تا به امروز حدود ۴۴ هزار پرونده در کل کشور در سه حوزه قاچاق ، تخلفات بهداشت و صنفی در کل کشور تشکیل شده است که از این تعداد حدود ۴۲ هزار فقره پرونده در شعب تعزیرات حکومتی بررسی شده است‌.

وی ادامه داد: در سراسر کشور باید نوع تخلفات بحث گران فروشی ،تخلفات بهداشتی ،محیط  و تخلفات فردی مشخص شود وخوشبختانه هم طی ۲ماه گذشته با تصویب ستاد قاچاق ارز هر نوع خرید وفروش و نگهداری آرد به عنوان قاچاق محسوب شده و با آن برخورد شدید خواهد شد.

برچسب ها: نان ، کارگروه آرد و نان
