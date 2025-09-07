وزیز جهاد گفت: قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید به زودی نهایی و اعلام می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت:محصولات کشاورزی مشمول قیمت گذاری عمدتا در اوایل سال انجام گرفته و بخشی از آنها همچون گندم سیاست هایی است که توام با قیمت اعلام می شود.

به گفته وی، اکنون قیمت گذاری برخی محصولات استراتژیک انجام شده و برخی محصولات همچون گندم در حال انجام است که به زودی نهایی می شود.

 نوری قزلجه ادامه داد: در این سیاست گذاری و قیمت گذاری ها، هدف حمایت از تولید داخل است تا در وهله نخست از تولید و تولیدکننده داخل حمایت کنیم چراکه معتقدیم امنیت غذایی باید متکی بر تولید داخل باشد.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: با توجه به اهمیت امنیت غذایی، همیشه سعی مان برآن است تا بحث سنگین کفه به نفع کشاورزان باشد چراکه این فعالیت ها باید اقتصادی باشد تا انگیزه تولید برای کشاورزان داشته باشد.

برچسب ها: قیمت گندم ، خرید تضمینی گندم
