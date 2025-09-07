عملیات اجرایی طرح پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون شهرستان بهبهان با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره شیلات شهرستان بهبهان گفت: مجوز پایلوت پرورش ماهی در قفس در این دریاچه با ظرفیت ۷۰۰ تن صادر شده و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی مزارع ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ تنی مشخص شده‌اند.

شکاری افزود: در همین راستا، مزرعه ۴۰۰ تنی توسط بخش خصوصی با ذخیره‌سازی ۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی کپور معمولی در قفس‌های نصب‌شده، فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.

وی ادامه داد: عملیات ذخیره‌سازی بچه‌ماهی با حضور نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست بهبهان، سازمان آب و برق خوزستان، پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای جنوب کشور و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.

شکاری با اشاره به نتایج مثبت این طرح اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی قفس‌های پرورشی، برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.

رئیس اداره شیلات بهبهان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آبی پشت سدهای خوزستان، افزایش تولید و سرانه مصرف آبزیان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و سهولت پرورش نسبت به استخرهای خاکی و بتونی را از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح عنوان کرد.