عملیات اجرایی طرح پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون شهرستان بهبهان با حضور مسئولان و کارشناسان مرتبط آغاز شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس اداره شیلات شهرستان بهبهان گفت: مجوز پایلوت پرورش ماهی در قفس در این دریاچه با ظرفیت ۷۰۰ تن صادر شده و سرمایه‌گذاران برای راه‌اندازی مزارع ۱۰۰، ۲۰۰ و ۴۰۰ تنی مشخص شده‌اند.

شکاری افزود: در همین راستا، مزرعه ۴۰۰ تنی توسط بخش خصوصی با ذخیره‌سازی ۳۰ هزار قطعه بچه‌ماهی کپور معمولی در قفس‌های نصب‌شده، فعالیت خود را رسماً آغاز کرده است.

وی ادامه داد: عملیات ذخیره‌سازی بچه‌ماهی با حضور نمایندگان اداره حفاظت محیط زیست بهبهان، سازمان آب و برق خوزستان، پژوهشکده آبزی‌پروری آبهای جنوب کشور و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.

شکاری با اشاره به نتایج مثبت این طرح اظهار داشت: با نصب و راه‌اندازی قفس‌های پرورشی، برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم و ۸۰ نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد.

رئیس اداره شیلات بهبهان بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های آبی پشت سدهای خوزستان، افزایش تولید و سرانه مصرف آبزیان، ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و سهولت پرورش نسبت به استخرهای خاکی و بتونی را از مهم‌ترین مزیت‌های این طرح عنوان کرد.

برچسب ها: شیلات خوزستان ، پرورش ماهی
خبرهای مرتبط
جشنواره طبخ آبزیان در شهرستان ایذه برگزار شد
تولید بیش از ۳ هزار تن انواع ماهیان سردآبی در اندیکا
تمام ظرفیت‌های شیلات کشور در انحصار خوزستان/یکهزار و ۲۰۰ لیتر بنزین به قایق‌های صیادی اختصاص یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۹۶ درصد پرونده‌های تخلف کالا و خدمات خوزستان مختومه شد
آغاز عملیات اجرایی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان
آخرین اخبار
آغاز عملیات اجرایی پرورش ماهی در قفس در دریاچه سد مارون بهبهان
۹۶ درصد پرونده‌های تخلف کالا و خدمات خوزستان مختومه شد
مصرف سوخت تراکتورها در اندیمشک با نصب سامانه ردیاب مدیریت می شود