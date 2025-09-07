منابع می‌گویند که فرستاده ویژه کاخ سفید از طریق واسطه‌هایی به حماس پیشنهاد داده در ازای آزادی تمامی اسرای اسرائیلی، جنگ پایان یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه می‌گویند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید، هفته گذشته از طریق یک فعال اسرائیلی، پیشنهاد جدیدی را برای آتش‌بس غزه به حماس ارسال کرده است.

گفته شده پیشنهاد جدید آمریکا شامل آزادی همه اسرای باقی‌مانده در ازای پایان جنگ در غزه می‌شود و هدف آن، یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک پیش از حمله گسترده‌ای است که رژیم اسرائیل قصد دارد برای اشغال شهر غزه آغاز کند.

دو منبع آگاه می‌گویند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویتکاف دستور داده است تا برای دستیابی به توافق، تلاش جدیدی انجام دهد. سپس ویتکاف از بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی، که در ماه‌های اخیر کانال ارتباطی با جنبش حماس بوده، خواست تا به این گروه بگوید که اگر همه اسرای اسرائیلی را آزاد کنند، ترامپ به طور جدی پایان یافتن جنگ را دنبال می‌کند. 

در ادامه، بحبه این پیام را به حماس رساند و اواخر هفته با پیامی از حماس مبنی بر تمایل به دستیابی به یک توافق جامع بازگشت. یک منبع آگاه گفت که حماس در این پیام تأکید کرد که آزادی اسرا باید همزمان با اعلام آتش‌بس دائمی و خروج نظامیان اسرائیلی از غزه انجام شود.

آکسیوس مدعی شده که ویتکاف علاوه بر بحبه، از طریق «گرشون باسکین» فعال اسرائیلی نیز یک کانال ارتباطی پنهانی جدید با حماس ایجاد کرده است. دو منبع گفتند که ویتکاف از باسکین خواسته است تا اصول کلی برای یک توافق آتش‌بس جامع را به حماس منتقل کند. 

شب گذشته، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان به پیشنهاد قبلی آتش‌بس که توسط میانجیگران ارائه شده بود و این گروه نیز با آن موافقت کرده بود، پایبند است. حماس در عین حال، طرح‌های جدید را رد نکرد و گفت که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال می‌کند.

پیشنهادی که حماس به آن اشاره می‌کند در ماه اوت (ماه گذشته میلادی) مورد پذیرش این جنبش قرار گرفت. این طرح در اصل بر اساس پیشنهاد قبلی ویتکاف بود و طبق آن در آتش‌بسی ۶۰ روزه، مذاکرات جدی برای پایان کامل جنگ آغاز می‌شد. همچنین قرار بود طی مدت ۶۰ روز ۱۰ اسیر زنده و ۱۸ اسیر کشته شده اسرائیلی بازگردانده شوند.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: استیو ویتکاف ، آتش بس غزه ، جنبش حماس
خبرهای مرتبط
ابزار فشار جدید؛ آمریکا با تهدید رهبران حماس مذاکرات را پیش می‌برد
تظاهرات هزاران صهیونیست در تل آویو علیه نتانیاهو
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
از شانگهای تا کیپ‌تاون: ایران، یکی از ستون‌های نظم چندقطبی آینده
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
آخرین اخبار
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
اوپک پلاس از ماه اکتبر تولید نفت را افزایش می‌دهد
۵ کشته در پی برخورد قایق مهاجران با کشتی گارد ساحلی در ترکیه
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
پلیس لندن نزدیک به ۹۰۰ معترض طرفدار فلسطین را دستگیر کرد
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
تحویل ۳۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه ازبکستان به زلزله‌زدگان افغانستان
حمله پهپادی یمن به اراضی اشغالی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
بازگشایی گذرگاه مرزی پل ابریشم پس از یک هفته انسداد
ارسال سومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
دیدار مقامات طالبان و ایران برای تسهیل تجارت و احیای جاده ابریشم
پایان عملیات نجات در کنر با بیش از ۲۲۰۰ کشته
کنفرانس سرمایه‌گذاری کابل؛ ازبکستان: حامی بخش انرژی افغانستان هستیم
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
مدودف ائتلاف کشورهای داوطلب برای اوکراین را به تمسخر گرفت
قطع مجدد سیم کارت‌های اتباع؛ کد فیدا علت مسدودی است
ترامپ راه را برای فروش بیش از ۱۰۰ پهپاد پیشرفته MQ-9 به عربستان هموار کرد
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
جنگ ایدئولوژیک ترامپ با برزیل؛ از برچسب «چپ افراطی» تا تهدید به محرومیت از مجمع عمومی
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
حرکت ناوگان کمک‌رسانی از تونس به غزه به تعویق افتاد