باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه می‌گویند که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید، هفته گذشته از طریق یک فعال اسرائیلی، پیشنهاد جدیدی را برای آتش‌بس غزه به حماس ارسال کرده است.

گفته شده پیشنهاد جدید آمریکا شامل آزادی همه اسرای باقی‌مانده در ازای پایان جنگ در غزه می‌شود و هدف آن، یافتن یک راه‌حل دیپلماتیک پیش از حمله گسترده‌ای است که رژیم اسرائیل قصد دارد برای اشغال شهر غزه آغاز کند.

دو منبع آگاه می‌گویند که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا به ویتکاف دستور داده است تا برای دستیابی به توافق، تلاش جدیدی انجام دهد. سپس ویتکاف از بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی، که در ماه‌های اخیر کانال ارتباطی با جنبش حماس بوده، خواست تا به این گروه بگوید که اگر همه اسرای اسرائیلی را آزاد کنند، ترامپ به طور جدی پایان یافتن جنگ را دنبال می‌کند.

در ادامه، بحبه این پیام را به حماس رساند و اواخر هفته با پیامی از حماس مبنی بر تمایل به دستیابی به یک توافق جامع بازگشت. یک منبع آگاه گفت که حماس در این پیام تأکید کرد که آزادی اسرا باید همزمان با اعلام آتش‌بس دائمی و خروج نظامیان اسرائیلی از غزه انجام شود.

آکسیوس مدعی شده که ویتکاف علاوه بر بحبه، از طریق «گرشون باسکین» فعال اسرائیلی نیز یک کانال ارتباطی پنهانی جدید با حماس ایجاد کرده است. دو منبع گفتند که ویتکاف از باسکین خواسته است تا اصول کلی برای یک توافق آتش‌بس جامع را به حماس منتقل کند.

شب گذشته، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان به پیشنهاد قبلی آتش‌بس که توسط میانجیگران ارائه شده بود و این گروه نیز با آن موافقت کرده بود، پایبند است. حماس در عین حال، طرح‌های جدید را رد نکرد و گفت که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال می‌کند.

پیشنهادی که حماس به آن اشاره می‌کند در ماه اوت (ماه گذشته میلادی) مورد پذیرش این جنبش قرار گرفت. این طرح در اصل بر اساس پیشنهاد قبلی ویتکاف بود و طبق آن در آتش‌بسی ۶۰ روزه، مذاکرات جدی برای پایان کامل جنگ آغاز می‌شد. همچنین قرار بود طی مدت ۶۰ روز ۱۰ اسیر زنده و ۱۸ اسیر کشته شده اسرائیلی بازگردانده شوند.

منبع: آکسیوس