باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده است تا وارد مرحله دوم تحریم روسیه شود؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد او به دلیل ناامیدی از برقراری آتش‌بس در اوکراین، به تشدید تحریم‌ها علیه مسکو یا خریداران نفت آن نزدیک‌تر شده است.

در همین حال، ترامپ مشخص نکرد که مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه دقیقا چه اقداماتی را در بر می‌گیرد.

ساعاتی پیش نیز، اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود که اگر اتحادیه اروپا با واشنگتن همکاری کرده و بر روسیه فشار اقتصادی بیشتری وارد کنند، احتمال بازگشت روسیه به میز مذاکره بیشتر است.

رئیس جمهور آمریکا بار‌ها گفته است که اگر مسکو پای میز مذاکره نیاید با تحریم‌های اقتصادی شدید رو به رو خواهد شد. اما روسیه در حالی که مواضع خود در میدان نبرد را تقویت می‌کند، بر درخواست‌های دیپلماتیک خود نیز پافشاری کرده است. با این حال، ترامپ تا کنون از اعمال تحریم‌های بیشتر و مجازات اقتصادی خودداری می‌کند. تحلیلگران می‌گویند که دو عامل مهم در پسِ سکوت ترامپ وجود دارد: تمایل او برای دیده شدن به عنوان یک میانجی صلح و نگرانی‌ها در مورد سوق دادن بیشتر روسیه به مدار چین.

تحلیلگران می‌گویند که نزدیک‌تر کردن روسیه و پکن به این معنی است که پکن دسترسی «تقریباً نامحدودی» به منابع انرژی، مواد صنعتی و قطب شمال خواهد داشت و این امر می‌تواند عملاً مانع از دسترسی آمریکا به بخش‌های تحت کنترل روسیه در قطب شمال شود. همچنین به چین اجازه می‌دهد تا به فناوری نظامی روسیه، مانند زیردریایی‌های رادارگریز و فرصت‌های بیشتر در اکتشافات فضایی، دسترسی بیشتری داشته باشد.

منبع: رویترز