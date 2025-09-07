ترامپ مدعی شد که آمریکا آماده اجرای مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه است، اما جزئیات این اقدام را مشخص نکرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن آماده است تا وارد مرحله دوم تحریم روسیه شود؛ اظهاراتی که نشان می‌دهد او به دلیل ناامیدی از برقراری آتش‌بس در اوکراین، به تشدید تحریم‌ها علیه مسکو یا خریداران نفت آن نزدیک‌تر شده است.

در همین حال، ترامپ مشخص نکرد که مرحله دوم تحریم‌ها علیه روسیه دقیقا چه اقداماتی را در بر می‌گیرد. 

ساعاتی پیش نیز، اسکات بنست، وزیر خزانه‌داری آمریکا مدعی شده بود که اگر اتحادیه اروپا با واشنگتن همکاری کرده و بر روسیه فشار اقتصادی بیشتری وارد کنند، احتمال بازگشت روسیه به میز مذاکره بیشتر است. 

رئیس جمهور آمریکا بار‌ها گفته است که اگر مسکو پای میز مذاکره نیاید با تحریم‌های اقتصادی شدید رو به رو خواهد شد. اما روسیه در حالی که مواضع خود در میدان نبرد را تقویت می‌کند، بر درخواست‌های دیپلماتیک خود نیز پافشاری کرده است.  با این حال، ترامپ تا کنون از اعمال تحریم‌های بیشتر و مجازات اقتصادی خودداری می‌کند. تحلیلگران می‌گویند که دو عامل مهم در پسِ سکوت ترامپ وجود دارد: تمایل او برای دیده شدن به عنوان یک میانجی صلح و نگرانی‌ها در مورد سوق دادن بیشتر روسیه به مدار چین.

تحلیلگران می‌گویند که نزدیک‌تر کردن روسیه و پکن به این معنی است که پکن دسترسی «تقریباً نامحدودی» به منابع انرژی، مواد صنعتی و قطب شمال خواهد داشت و این امر می‌تواند عملاً مانع از دسترسی آمریکا به بخش‌های تحت کنترل روسیه در قطب شمال شود. همچنین به چین اجازه می‌دهد تا به فناوری نظامی روسیه، مانند زیردریایی‌های رادارگریز و فرصت‌های بیشتر در اکتشافات فضایی، دسترسی بیشتری داشته باشد.

منبع: رویترز

وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
حمله پهپادی اوکراین به مرکز آموزشی نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا
به گزارش فارن پالیسی؛
آمریکا چقدر به اوکراین کمک می‌کند؟
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
از شانگهای تا کیپ‌تاون: ایران، یکی از ستون‌های نظم چندقطبی آینده
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد
اوپک پلاس از ماه اکتبر تولید نفت را افزایش می‌دهد
۵ کشته در پی برخورد قایق مهاجران با کشتی گارد ساحلی در ترکیه
ادعای وال‌استریت ژورنال: مذاکرات با ایران به توافق نزدیک است
پلیس لندن نزدیک به ۹۰۰ معترض طرفدار فلسطین را دستگیر کرد
سوالات متداول در مورد ماه گرفتگی: هر آنچه که باید در مورد «ماه خونین» بدانید
تحویل ۳۰۰ تُن کمک‌های بشردوستانه ازبکستان به زلزله‌زدگان افغانستان
حمله پهپادی یمن به اراضی اشغالی
شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوء تغذیه در غزه به ۳۸۷ نفر رسید
بازگشایی گذرگاه مرزی پل ابریشم پس از یک هفته انسداد
ارسال سومین محموله کمک‌های امدادی ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
دیدار مقامات طالبان و ایران برای تسهیل تجارت و احیای جاده ابریشم
پایان عملیات نجات در کنر با بیش از ۲۲۰۰ کشته
کنفرانس سرمایه‌گذاری کابل؛ ازبکستان: حامی بخش انرژی افغانستان هستیم
حضور مقامات طالبان در نشست اقتصادی شرق
لاپید: نتانیاهو توافق آزادی اسرای اسرائیلی را نادیده می‌گیرد
زلزله‌ای به بزرگی ۴.۹ ریشتر شمال غربی ترکیه را لرزاند
مدودف ائتلاف کشورهای داوطلب برای اوکراین را به تمسخر گرفت
قطع مجدد سیم کارت‌های اتباع؛ کد فیدا علت مسدودی است
ترامپ راه را برای فروش بیش از ۱۰۰ پهپاد پیشرفته MQ-9 به عربستان هموار کرد
آتش سوزی در ساختمان اصلی دولت اوکراین در کی‌یف در پی حمله پهپادی
جنگ ایدئولوژیک ترامپ با برزیل؛ از برچسب «چپ افراطی» تا تهدید به محرومیت از مجمع عمومی
ژاپن «اختیار کامل» ترامپ در مورد سرمایه‌گذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری توکیو در آمریکا را رد کرد
حرکت ناوگان کمک‌رسانی از تونس به غزه به تعویق افتاد