باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ساتبا، علیرضا پرنده مطلق در حاشیه آیین آغاز فاز نخست امحا و اسقاط الکتروموتورهای فرسوده و در جمع خبرنگاران از آغاز اجرای طرح تعویض موتور کولرهای آبی در کشور خبر داد و گفت: این طرح بهصورت پایلوت در تهران آغاز شده و تاکنون موتور و پمپ آب ۲۰۰۰ کولر آبی تعویض شده که به صرفهجویی یک مگاوات در پیک بار منجر شده است.
وی با بیان اینکه رفع ناترازی برق تنها با توسعه نیروگاهها امکانپذیر نیست، افزود: باید در همه بخشها به سمت بهینهسازی مصرف حرکت کنیم؛ بر همین اساس، قرار است پیش از پیک بار سال ۱۴۰۵، حدود ۱۴۰ هزار موتور کولر آبی تنها توسط یک سرمایهگذار در کشور تعویض شود که اجرای این طرح میتواند به کاهش ۷۷ مگاوات بار در پیک و صرفهجویی سالانه ۱۸۸ میلیون کیلووات ساعت انرژی منجر شود.
معاون فنی و مهندسی ساتبا درباره تأثیر اجرای این طرح بر کاهش هزینه قبض برق مشترکان توضیح داد: بهطور میانگین مصرف انرژی کولرهای آبی پس از تعویض موتور حدود ۶۰ درصد کاهش مییابد، بنابراین خانوادههای پرمصرف میتوانند به الگوی مصرف بازگردند و هزینه برق آنها به شکل محسوسی کمتر شود.
وی ادامه داد: بر اساس برآوردها، هر کولر آبی پس از تعویض موتور، بهطور متوسط حدود ۵۰۰ وات در هر ساعت کاهش مصرف خواهد داشت که طی ۵ ماه استفاده، صرفهجویی قابل توجهی برای خانوار ایجاد میکند.
این مقام مسئول با تأکید بر اینکه هیچ هزینهای از مشترکان بابت تعویض موتور کولرآبی دریافت نمیشود، تصریح کرد: تمام هزینهها توسط سرمایهگذار پرداخت میشود و بخشی از آن در قالب تسهیلات به مشترک اختصاص مییابد که بازپرداخت اقساط این تسهیلات نیز توسط سرمایهگذار پرداخت میشود؛ از اینرو، مشترکان بدون پرداخت هزینه میتوانند در طرح مشارکت داشته باشند.
پرنده مطلق همچنین درباره خدمات پس از نصب کولرهای پربازده اظهار کرد: تمام تجهیزات تعویضشده دارای پنج سال گارانتی هستند؛ البته مشترکان در این مدت امکان جابهجایی موتور را نخواهند داشت.
وی با اشاره به پایان اجرای پایلوت طرح تعویض موتورهای کولرهای کم بازده اظهار کرد: بهزودی با انتشار فراخوان عمومی، ثبت درخواست متقاضیان آغاز خواهد شد؛ پیشبینی میشود فرآیند تعویض موتور کولر آبی هر مشترک در کمتر از یک هفته انجام شود و تاکنون نیز ۲۰۰۰ مشترک برای اجرای طرح ثبتنام کردهاند.