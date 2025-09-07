باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور در مورد وضعیت خط راه آهن رشت به آستارا نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هوشنگ بازوند مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت: طبق برنامه ریزی ها ۱۶۲ کیلومتر خط راه آهن رشت به آستارا، تا پایان سال تملک اراضی می شود.

 

 
