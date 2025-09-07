تا پایان سال خط راه آهن رشت به آستارا تملک اراضی می شود + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0647\u0648\u0634\u0646\u06af \u0628\u0627\u0632\u0648\u0646\u062f \u0645\u062f\u06cc\u0631\u0639\u0627\u0645\u0644 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0633\u0627\u062e\u062a \u0648 \u062a\u0648\u0633\u0639\u0647 \u0632\u06cc\u0631\u0628\u0646\u0627\u0647\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0644 \u0648 \u0646\u0642\u0644 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u06af\u0641\u062a: \u0637\u0628\u0642 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u06cc\u0632\u06cc \u0647\u0627 \u06f1\u06f6\u06f2 \u06a9\u06cc\u0644\u0648\u0645\u062a\u0631 \u062e\u0637 \u0631\u0627\u0647 \u0622\u0647\u0646 \u0631\u0634\u062a \u0628\u0647 \u0622\u0633\u062a\u0627\u0631\u0627\u060c \u062a\u0627 \u067e\u0627\u06cc\u0627\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u0645\u0644\u06a9 \u0627\u0631\u0627\u0636\u06cc \u0645\u06cc \u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0