رئیس جمهور آمریکا می‌گوید آخرین هشدار را به حماس داده و از آن‌ها می‌خواهد که توافق آتش‌بس را بپذیرند. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا آن چه را «آخرین هشدار به حماس» می‌خواند صادر کرد و از این جنبش خواست تا توافق آتش‌بس را بپذیرد.

رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اسرائیلی‌ها شرایط من را پذیرفته‌اند. وقت آن رسیده که حماس نیز بپذیرد. من به حماس درباره عواقب عدم پذیرش هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است. هشدار دیگری وجود نخواهد داشت».

ادعا‌های ترامپ در حالی مطرح می‌شود که حماس پیشنهاد آتش‌بس پیشین که در ماه اوت ارائه شده بود را نیز پذیرفت، اما رژیم اسرائیل هر بار با طرح شروط جدید، در مسیر مذاکرات سنگ‌اندازی کرد. 

آکسیوس عصر امروز به نقل از دو منبع آگاه اعلام کرد که «استیو ویتکاف» فرستاده ویژه کاخ سفید، هفته گذشته از طریق یک فعال اسرائیلی، پیشنهاد جدیدی را برای آتش‌بس غزه به حماس ارسال کرده است. گفته شده پیشنهاد جدید آمریکا شامل آزادی همه اسرای باقی‌مانده در ازای پایان جنگ در غزه می‌شود. به گفته آکسیوس، بشاره بحبه، تاجر فلسطینی-آمریکایی به عنوان واسطه پیام ویتکاف را به حماس انتقال داده است.

شب گذشته، جنبش حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد که همچنان به پیشنهاد قبلی آتش‌بس که توسط میانجیگران ارائه شده بود و این گروه نیز با آن موافقت کرده بود، پایبند است. حماس در عین حال، طرح‌های جدید را رد نکرد و با تاکید بر مواضع اصلی خود گفت که از «هرگونه ایده یا پیشنهادی» که منجر به آتش‌بس دائمی و خروج کامل نظامیان اسرائیلی از نوار غزه شود، استقبال می‌کند.

منبع: رویترز

دونالد ترامپ ، آتش بس غزه ، جنبش حماس
