باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش اعلام کرد: پیرو انتشار فترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و اطلاعیه تمدید و اصلاحاتِ سریِ اولِ تغییرات به تاریخ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌رساند، می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت و/یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.