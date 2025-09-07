سری دوم اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور‌ها بر روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان سنجش اعلام کرد: پیرو انتشار فترچه راهنمای انتخاب رشته با آزمون و پذیرش صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ و اطلاعیه تمدید و اصلاحاتِ سریِ اولِ تغییرات به تاریخ۱۴۰۴/۰۶/۱۵، ضمن اعلام اصلاحات و رشته‌محل‌های جدید، به اطلاع متقاضیان مجاز به انتخاب رشته در آزمون سراسری سال ۱۴۰۴ می‌رساند، می‌توانند پس از مطالعه دقیق دفترچه‌های راهنمای مذکور و مندرجات اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه ‎شنبه به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان مراجعه و نسبت به ثبت و/یا ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

همچنین متقاضیان ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرشِ صرفاً با سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۴۰۴ نیز می‌توانند با توجه به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش صرفاً با سوابق تحصیلی، اصلاحات مندرج در اطلاعیه فوق و این اطلاعیه، تا پایان روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته یا مشاهده و ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، انتخاب رشته کنکور
خبرهای مرتبط
اصلاحات دفترچه راهنمای کنکور امروز منتشر می‌شود
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۴ تا ۱۷ شهریور
آغاز ثبت نام آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۴
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماه امشب رنگ خون می‌گیرد
ماه‌گرفتگی در آسمان ایران آغاز شد
مدال طلای جهانی برای اختراع دانش آموخته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
ZTE از یک گوشی پیشرفته رونمایی کرد
حریق در بیمارستان لقمان حکیم/ بدون مصدوم گزارش شد
علائم عدم تحمل فروکتوز
چه زمانی باید به متخصص ارتودنسی مراجعه کنیم؟
خدمات زیبایی و دندان‌پزشکی بیشترین علت گردشگری سلامت به مقصد ایران
سالگرد اختراع تلگراف؛ چگونه مورس نحوه ارتباط انسان‌ها را تغییر داد؟
از افتخارآفرینان المپیاد نجوم و اخترفیزیک تجلیل شد
آخرین اخبار
سری دوم اصلاحات دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور منتشر شد
پرتاب ماهواره‌های ظفر، پایا، کوثر و سلیمانی تا پایان سال/ افتتاح پایگاه چابهار به زودی
تصاویر واضح از خسوف شامگاه ۱۶ شهریور
حریق در بیمارستان لقمان حکیم/ بدون مصدوم گزارش شد
ماه‌گرفتگی در آسمان ایران آغاز شد
مدال طلای جهانی برای اختراع دانش آموخته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران
ZTE از یک گوشی پیشرفته رونمایی کرد
چه زمانی باید به متخصص ارتودنسی مراجعه کنیم؟
آغاز مرحله دوم طرح الگوی نوین تغذیه دانشجویی
سالگرد اختراع تلگراف؛ چگونه مورس نحوه ارتباط انسان‌ها را تغییر داد؟
خدمات زیبایی و دندان‌پزشکی بیشترین علت گردشگری سلامت به مقصد ایران
علائم عدم تحمل فروکتوز
ماه امشب رنگ خون می‌گیرد
از افتخارآفرینان المپیاد نجوم و اخترفیزیک تجلیل شد
هیچ نوآموزی نباید از دوره پیش دبستانی محروم شود
مشارکت حدود ۳۰۰ هزار مصحح در فرآیند تصحیح برگه‌های امتحانی/ اعلام نتایج امتحانات جبرانی شهریور تا امشب
انفجار و آوار یک ساختمان مسکونی در ملارد ٨ نفر مصدوم بر جای گذاشت
مصرف بی رویه دارو‌های «کورتون» در ایران
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون ارشد علوم پزشکی مشخص شد
افزایش ۷ درصدی مشارکت بانوان در اهدای خون و نیاز مداوم به خون در کشور
کارنامه داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد منتشر شد
امکان شروع به تحصیل نودانشجویان پزشکی در دو نیمسال مهر و بهمن
حداقل ۴ سال دوری از دیابت و بیماری قلبی با پیوند مدفوع!
اصلاحیه ظرفیت پزشکی کنکور ۱۴۰۴ منتشر شد؛ تمدید انتخاب رشته تا سه‌شنبه
اختلال در خدمات رسانی مایکروسافت به دلیل آسیب کابل‌ها در دریای سرخ
صلاحیت نامزد‌های هیئت مدیره نظام پزشکی، رد یا تأیید قطعی نشده است