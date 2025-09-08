سالاریه، رئیس سازمان فضایی کشور، خسوف کامل را فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ نجوم و جلب علاقه‌مندان به رصد آسمان دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه کربلایی- خسوف کامل زمانی رخ می‌دهد که زمین میان خورشید و ماه قرار می‌گیرد و سایه خود را بر سطح ماه می‌اندازد. در این شرایط، نور خورشید پس از عبور از جو زمین فیلتر شده و رنگ سرخ و مسی به ماه می‌بخشد. همین ویژگی سبب می‌شود که به آن «ماه خونین» نیز گفته شود. این رخداد شامگاه یکشنبه با استقبال گسترده منجمان آماتور و شهروندان در ایران همراه بود.

حسن سالاریه، رئیس سازمان فضایی ایران، در حاشیه برنامه رصد خسوف کامل ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ که به‌صورت زنده در محل دبیرخانه شورای عالی فضایی برگزار شد، با اشاره به اهمیت این رویداد نجومی گفت: «امشب فرصت بسیار خوبی فراهم شد تا برنامه رصد ماه و پدیده خسوف به شکل زنده برگزار شود. خسوف از جمله رویداد‌های بسیار جذاب و ویژه نجومی است که توجه علاقه‌مندان را، چه در قالب رصد آماتوری و چه در حوزه‌های پیشرفته‌تر نجوم و صنعت فضایی، به خود جلب می‌کند.»

وی افزود: «این برنامه فرصتی بود تا در کنار خبرنگاران و علاقه‌مندان، چنین پدیده‌ای را از نزدیک مشاهده کنیم و ان‌شاءالله در ساعات آتی نیز ادامه خواهد داشت.»

رئیس سازمان فضایی تأکید کرد که برگزاری چنین برنامه‌هایی نقش مهمی در ترویج فرهنگ عمومی نجوم و آشنایی جامعه با ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور دارد.

