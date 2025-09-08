باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌السلام و المسلمین سید مهدی خاموشی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در واکنش به بازداشت مهدیه اسفندیاری و سکوت دولت فرانسه و مدعیان آزادی بیان گفت: جریان فلسطین تقابلی میان آزادی‌خواهان و دین‌مداران جهان از یک سو و جبهه دشمن از سوی دیگر است؛ جبهه دشمنی که می‌خواهد به زور رژیم صهیونیستی را انسان جلوه بدهد. در حالی که انسان نیست! آنها از حیوان هم پست‌ترند. چرا؟ چون وزیر آنها رسماً اعلام می‌کند که ما در قبال یک صهیونیست کشته شده باید ۵۰ فلسطینی را بکشیم. آنها مدعی‌اند ما نژاد برتر هستیم!

حجت‌السلام خاموشی ادامه داد: از آن طرف، لابی صهیونیستی قدرت آمریکا را کنترل می‌کند. اروپا هم دست نشانده آمریکاست. شما عکس ترامپ را ببینید، که در مقابل آن اروپایی‌ها مانند کودکان امربر مقابلش نشسته‌اند. آنها رسماً با جبهه حق و تظاهرات انسانی مخالفند. حتی نامه همسر ترامپ هم خنده‌دار است. او در حالی از کودکان اوکراینی صحبت می‌کند، که همسرش در حال بمباران بر سر کودکان غزه‌ای است. او مگر نمی‌داند همسرش چه ملعونی در تاریخ است؟ حتی خود ترامپ هم گفته من جهنمی هستم.

نماینده ولی فقیه به نقش رسانه‌ها برای آزادی خانم مهدیه اسفندیاری اشاره کرد و افزود: باید برای خانم مهدیه اسفندیاری که در زندان است، فضاسازی رسانه‌ای دو چندان صورت بگیرد، تا غربی‌ها جرات ادامه دادن این حرکت را نداشته باشند. اگرچه ایشان در راستای کودکان غزه و آزادی فلسطین کار کرد و وظیفه انسانی داشت، اما عنوان تروریسم را به او داده‌اند. آمریکا تروریسم را تعیین می‌کند؟ آن هم رژیمی که تروریسم پرور است؟! رژیم داعش پرور فلسطین را تروریسم محسوب می‌کند! ان شاء‌الله آزاد بشود و از حصر بیرون بیاید. دنیا همین است. ظلم وجود دارد، که وظیفه ما مقابله با ظلم است.