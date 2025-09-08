شماری از حامیان فلسطین با برگزاری تظاهراتی در مادرید پایتخت اسپانیا یاد کودکان کشته‌شده فلسطین در نوار غزه را گرامی داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبرگزاری آناتولی گزارش داد، معلمان اسپانیا روز یکشنبه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید در این کشور سلسله اعتراضاتی به عنوان «آموزش علیه نسل‌کشی» را سازماندهی کرده و با مردم فلسطین ابراز همبستگی کردند.

در این تجمع که حدود ۱۲ ساعت به طول انجامید، اسامی کودکان کشته‌شده فلسطین در حملات رژیم صهیونیستی خوانده شد و معترضان شعار می‌دادند: «اسرائیل قاتل است.»

«خسوس بارتولومه» سخنگوی سازماندهندگان این تظاهرات گرامیداشت یاد کودکان کشته‌شده به معنای محکوم کردن تهاجم اسرائیل، محاصره غزه و قحطی و نسل‌کشی در این باریکه است.

وی تاکید کرد که حرف زدن کافی نیست و از دولت اسپانیا و اتحادیه اروپا خواست همه روابط با رژیم صهیونیستی را قطع کنند.

دولت اسپانیا از منتقدان نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در غزه است و انتظار می‌رود که دولت این کشور در نشست روز سه‌شنبه خود در مورد ممنوعیت فروش سلاح به این رژیم تصمیم‌گیری کند.

خوزه مانوئل آلبارس وزیر خارجه اسپانیا در اظهاراتی با انتقاد شدید از عملکرد اتحادیه اروپا در قبال بحران انسانی در غزه، تأکید کرد که این اتحادیه در برابر نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در این منطقه سکوت کرده است.

همچنین پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا پیشتر واکنش اروپا به جنگ غزه را «شکست‌خورده» توصیف کرده و هشدار داده بود که استاندارد‌های دوگانه غرب در قبال جنگ‌های اوکراین و غزه جایگاه این قاره در عرصه جهانی را تضعیف می‌کند.

نخست‌وزیر اسپانیا در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت: واکنش اروپا به تهاجم (رژیم) اسرائیل به خاک فلسطین، یکی از تاریک‌ترین بخش‌های روابط بین الملل در قرن بیست و یکم است.

منبع: ایرنا

برچسب ها: حامیان فلسطین ، اسپانیا
