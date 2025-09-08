باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - چند روز پیش بود که گلایه‌ای مبنی بر نبود کدرشته جدید در دفترچه انتخاب رشته کنکور برای دانشگاه‌های پیام نور حاجی آباد زیرکوه و خضری دشت بیاض منتشر شد.

این گلایه‌ها تا جایی پیش رفت که شایعه تعطیلی دانشگاه پیام نور حاجی آباد را سر زبان‌ها انداخت، اما این مطلب تکذیب شد.

حالا با پیگیری اسحاقی نماینده مردم شهرستان‌های قاینات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی، مشکل نبود رشته‌های مربوط به این دانشگاه‌ها در دفترچه انتخاب رشته کنکور مرتفع شده است.

اسحاقی نماینده مردم قاینات و زیرکوه در مجلس در دیدار با رئیس مرکز حقوقی، لوایح و امور مجلس وزارت علوم گفت: پس از آنکه کدرشته‌های این ۲ مرکز دانشگاهی در دفترچه انتخاب رشته سال تحصیلی جدید درج نشده بود، پیگیری‌های لازم از وزیر علوم و ریاست دانشگاه پیام‌نور کشور انجام شد.

او افزود: با دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، کدرشته‌های دانشگاه‌های پیام‌نور حاجی‌آباد زیرکوه و خضری دشت‌بیاض قاینات در اصلاحیه دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری درج شد.