باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هفته گذشته دبیر سندیکای سیمان اعلام کرد که نسبت به سال قبل برق کمتری تحویل صنایع شده و تولید آنها ۴ میلیون تن کاهش یافته است.

در ادامه امین حلم‌زاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران رر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: صنایع سیمانی انرژی بر از ابتدای تابستان سال تا اواسط شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۴۷ درصد برق بیشتری دریافت کرده‌اند و آرامش این روز‌های بازار سیمان خود مؤید این موضوع است.

او افزود: البته شایان ذکر است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه شهریورماه حدود ۳ درصد انرژی برق کمتری به مشترکین سیمانی تحویل شده است. بخشی از این کاهش مصرف برق به محدودیت‌های دوره جنگ ۱۲روزه برمی‌گردد که برخی صنایع انرژی بر سیمانی با توجه به ملاحظات خود برق کمتری از شبکه دریافت کردند.

این مقام مسئول می‌گوید: همچنین شرایط خاص آب‌وهوایی نیز موثر بود. زیرا در اردیبهشت افزایش دمای قابل توجهی رخ داد که با توجه به عدم تولید نیروگاه تولید برق اتمی و عدم اتمام تعمیرات برخی واحد‌های نیروگاهی که تا پایان دوره زمستان سال گذشته در مدار تولید قرار داشتند و همچنین کاهش انرژی برق قابل تولید توسط نیروگاه‌های برق آبی به دلیل خشکسالی، محدودیت‌ها در تأمین برق در این ماه را افزایش داد.

شایان ذکر است که صنایع سیمانی نسبت به سایر صنایع انرژی بر از جمله صنایع فولاد و آلومینیوم نسبت به احداث نیروگاه‌های تولید برق مطابق با تکالیف ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عمل نکرده و از ظرفیت‌های تابلوی برق سبز و برق آزاد در معافیت از مدیریت مصرف بهره کافی نبرده‌اند.