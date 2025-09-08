مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران گفت: صنایع سیمانی انرژی بر از ابتدای تابستان سال تا اواسط شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۴۷ درصد برق بیشتری دریافت کرده‌اند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - هفته گذشته دبیر سندیکای سیمان اعلام کرد که نسبت به سال قبل برق کمتری تحویل صنایع شده و تولید آنها ۴ میلیون تن کاهش یافته است.

در ادامه امین حلم‌زاده، مدیر مرکز مدیریت بار و انرژی ایران رر گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در ارتباط با این موضوع عنوان کرد: صنایع سیمانی انرژی بر از ابتدای تابستان سال تا اواسط شهریورماه نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴.۴۷ درصد برق بیشتری دریافت کرده‌اند و آرامش این روز‌های بازار سیمان خود مؤید این موضوع است. 

او افزود: البته شایان ذکر است که از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا نیمه شهریورماه حدود ۳ درصد انرژی برق کمتری به مشترکین سیمانی تحویل شده است. بخشی از این کاهش مصرف برق به محدودیت‌های دوره جنگ ۱۲روزه برمی‌گردد که برخی صنایع انرژی بر سیمانی با توجه به ملاحظات خود برق کمتری از شبکه دریافت کردند.

این مقام مسئول می‌گوید: همچنین شرایط خاص آب‌وهوایی نیز موثر بود. زیرا در اردیبهشت افزایش دمای قابل توجهی رخ داد که با توجه به عدم تولید نیروگاه تولید برق اتمی و عدم اتمام تعمیرات برخی واحد‌های نیروگاهی که تا پایان دوره زمستان سال گذشته در مدار تولید قرار داشتند و همچنین کاهش انرژی برق قابل تولید توسط نیروگاه‌های برق آبی به دلیل خشکسالی، محدودیت‌ها در تأمین برق در این ماه را افزایش داد.

شایان ذکر است که صنایع سیمانی نسبت به سایر صنایع انرژی بر از جمله صنایع فولاد و آلومینیوم نسبت به احداث نیروگاه‌های تولید برق مطابق با تکالیف ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق عمل نکرده و از ظرفیت‌های تابلوی برق سبز و برق آزاد در معافیت از مدیریت مصرف بهره کافی نبرده‌اند.

برچسب ها: برق صنایع ، قطعی برق
خبرهای مرتبط
شهرکی در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان:
صنایع علی‌رغم خرید برق از بورس باز هم برقشان قطع می‌شود/ پروژه‌های انتقال آب ضررهای درازمدت و برگشت‌ناپذیری دارد
گلایه پایتخت نشینان از قطعی مداوم برق
حذف ساعت سوم قطع برق از جدول خاموشی های قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آخرین اخبار
احداث ۳هزار کیلومتر راه روستایی تا پایان سال
کاهش مشعل‌سوزی در پالایشگاه ششم پارس جنوبی
آگهی فروش پرسپولیس منتشر شد
فرار مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده چگونه کاهش یافت؟
عدم اتصال خدمات بانکی به سامانه املاک و اسکان بی‌قانونی است
ممنوعیت تردد در آزادراه تهران _ شمال
پیش‌بینی بارندگی در استان‌های شمالی و شمال غربی
بازار نوشت‌افزار داغ شد/ لوازم‌تحریر ساده و کاربردی، انتخاب اول خانواده‌ها
هزینه نصب یک نیروگاه پنج کیلوواتی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان/ متقاضیان چه اقداماتی باید انجام دهند؟
راه‌اندازی قطار تهران - آنکارا؛ شاید وقتی دیگر
خانه‌های خالی چشم انتظار تکمیل سامانه املاک و اسکان/ شناسایی تنها۱۳ ونیم میلیون مالک در کشور
۴۵۰۰ صندلی در سال نخست دولت چهاردهم به ظرفیت ناوگان هوایی تجاری کشور اضافه شد
وزیر نیرو: شتاب توسعه نیروگاه‌های خورشیدی باید حفظ شود
همکاری سازمان بنادر و مناطق آزاد جهت ارتقای جایگاه کشور در کریدور‌های جهانی
رگبار پراکنده باران در نواحی شمال غرب کشور
مستمری شهریورماه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد واریز شد
قطعی سازی ۱۰۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیات بر درآمد مستغلات اجاری بصورت سیستمی
بخشودگی جرایم مالیاتی اصناف تا سقف ۱۰ میلیون تومان با پذیرش فرم تبصره ۱۰۰
ورود یک ناوگان فوکر ۱۰۰ به بخش هوایی کشور
واگذاری «سایپا» تا ۶ ماه به تعویق افتاد
بازار از شوک بازگشت قطعنامه‌ها عبور کرد
معافیت مالیاتی حقوق بانوان دارای ۳ فرزند و بیشتر، اعمال شد
تأمین مالی ۳۶ هزار میلیارد تومانی برای بازنشستگان صنعت نفت
اجرای شیوه‌نامه اختصاصی‌سازی شرح خدمات برای طرح‌های جامع شهری ضروری شد
مازاد تراز تجاری به ۲۶.۸ میلیارد دلار افزایش یافت
توسعه هدفمند صنعت پتروشیمی در استان‌های محروم
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۸ شهریور ماه
صادرات تخم مرغ به ۵۰ هزارتن رسید
رشد ۸.۵ درصدی تحویل خودرو به مشتریان طی ۵ ماه گذشته
صدور ۱۱ درصد از مالیات و عوارض خرید از طریق صورت حساب‌های کاغذی+ فیلم