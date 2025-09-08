بنابر گفته مسئولان، امروز پیش فروش سکه مرکز مبادله آغاز می‌شود و تفاوت مهم این مرحله از پیش‌فروش این است که امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا توسط بانک مرکزی بوجود آمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بر اساس آمار‌های اعلامی چهارمین مرحله طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله ایران امروز ۱۷ شهریور برگزار می‌شود؛ در این پیش فروش سکه‌های ضرب ۱۳۸۶ پیش فروش خواهد شد و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ است.

طرح پیش فروش سکه مرکز مبادله که هر ایرانی با حداقل ۱۸ سال تمام شمسی می‌تواند در این شرکت کند و حداقل یک تا حداکثر ۱۵ قطعه سکه خریداری کند. متقاضیان مجاز به خرید حداکثر، ۳ (سه) سکه تمام، ۵ (پنج) نیم سکه و ۷ (هفت) قطعه ربع سکه بهار آزادی به صورت همزمان هستند همچنین متقاضیانی که در نوبت اول و دوم و سوم پیش‌فروش، موفق به خرید سکه‌های شده‌اند می‌توانند در این نوبت نیز شرکت کنند.

نرخ سکه‌ها در پیش فروش مرکز مبادله چه میزان است؟

در ادامه هم اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بازه ثبت سفارش پیش خرید سکه طلا، ساعت ۱۲ الی ۱۵ روز پیش فروش است و ساعت شروع جلسه راس ساعت ۱۲ خواهد بود. ثبت سفارش تمام سکه از ساعت ۱۲ لغایت ۱۴، نیم ‏سکه از ساعت ۱۲:۳۰ دقیقه لغایت ۱۴:۳۰ دقیقه و ربع سکه از ساعت ۱۳ الی ۱۵ روز پیش ‏فروش امکان پذیر است.

این مقام مسئول می‌گوید: سکه تمام بهار آزادی (امامی) طرح پیش فروش بانک مرکزی با سال ضرب ۱۳۸۶ و موعد تحویل ۳۰ آذرماه ۱۴۰۴ به قیمت ۸۳۲ میلیون و ۲۲۴ هزار و ۹۳۲ ریال به فروش میرسد.

اما تفاوت مهم این مرحله از پیش‌فروش این است که امکان بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا توسط بانک مرکزی بوجود آمده است؛ در همین راستا سخنگوی مرکز مبادله ایران افزود: در مراحل قبل پیش‌فروش سکه طلای بانک مرکزی، پیش‌فروش سکه طلا با سررسید معین، صرفاً در یک جلسه خاص برگزار می‌شد و افرادی که به هر دلیل امکان شرکت در آن جلسه را نداشتند، نمی‌توانستند سکه طلا با آن سررسید را خرید نمایند. اما با راه اندازی سامانه بازخرید و پیش‌فروش مجدد سکه طلا، این مشکل مرتفع شده و علاقه‌مندان به تهیه سکه طلای بانک مرکزی با سررسید ۳۰ آذر تا ۱۰ روزکاری پیش از این تاریخ، امکان پیش‌خرید سکه را خواهند داشت. لازم به ذکر است، قیمت پیشنهادات مقبول در این بستر، جهت بازخرید یا پیش‌فروش مجدد تابع شرایط روز بوده و ممکن است متفاوت از قیمت‌های جلسه پیش‌فروش ۱۷ شهریور باشد.

 مدیریت ریسک نوسانات با امکانات جدید در پیش فروش سکه 

سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به اهداف کلانی که این طرح می‌تواند محقق کند، گفت: با اجرایی شدن «مکانیسم بازخرید و پیش فروش مجدد» افراد به جای اینکه در بازار نقدی سکه اقدام به خرید و فروش نمایند و ریسک نگهداری سکه را متحمل شوند، می‌توانند با استفاده از این مزیت جدید در مرکز مبادله ایران اقدام به پیش خرید نموده و هر وقت تمایل داشتند، اقدام به فروش کنند. ضمن اینکه به این مساله هم باید توجه داشته باشیم که قیمت‌های طرح پیش فروش مرکز مبادله از تخفیف قابل توجهی نسبت به قیمت‌های بازار برخوردار است که این مساله هم به مزایای طرح افزوده است.

بالسینی با اشاره به ابعاد دیگر طرح افزود: مدیریت ریسک نوسانات در طرح تازه بانک مرکز وجود دارد. در حقیقت افرادی که نگرانی از آینده دارند، به جای اینکه در بازار خرید کرده و ریسک‌های مختلفی را متحمل شوند، می‌توانند از این ابزار استفاده کرده و نگرانی‌های خود را به حداقل کاهش دهند.

گفتنی است، بانک مرکزی قیمت پیش فروش نیم سکه طلا و ربع سکه را به ترتیب ۴۴۱ میلیون و ۱۹۵ هزار و ۴۲۵ ریال و ۲۵۷ میلیون و ۷۵۸ هزار و ۶۱۷ ریال اعلام کرده است.

همچنین باید اشاره کرد علاقمندان به شرکت در طرح پیش فروش سکه طلا باید از طریق سامانه معاملات سکه طلای مرکز مبادله ایران به آدرس اینترنتی market.ice.ir اقدام به ثبت نام، احراز هویت و ثبت سفارش کنند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۴ ۱۸ شهريور ۱۴۰۴
یعنی گوشتو بدن دست گربه!!!!!!!!

همین جنگ اخیر نشون داد آدم مالشو بزاره زیر بالشت سرش بهتره تا دست بانک ها، بورس، برنامه های موبایلی مثل صرافی ها و خرید فروش طلا امثال اینها باشه
پول تو وجه رايج مملکتو می خواستی بهت نمی‌دادند بزور بعد چند ساعت توی صف ایستادن تازه یک میلیون بهت میدادن اونم همه بانک ها بعضیاشون،
از عابر بانک ها که نگوو همه رو خود بانک ها خالی کرده بودند!!!!تا هر نفر نتونه سهمیه و سقف روزانه ۲۰۰ هزار تومنی شو برداشت کنه!!!!!!!!
از هک شدن چند بانک و صرافی آنلاین نگوو و اختلال در شبکه بانکی ها که نگوو

بورس تعطیل کردن تا مردم نتونن سهام شونو بفروشند شاخص کل مثل آبشار سقوط کنه!!!!!!! یعنی سهام هزار تومنی سهامدار ارزشش صفر نشه!!!!!!

آدم عاقلی که چنین روزایی رو با چشم دیده واسش درس عبرت میشه دوباره از یک سوراخ گزیده نمیشه!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدامرگشون بده بی وجدانا چندروز میشه پول ریختم امروز ساعت 12به بعدسایت ازدسترس خارج شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وقت سایت بالا نمیاد اصلا و از دسترس خارجه برای چی از ۵ روز پیش می‌آید میگید پول واریز کنید وقتی حداقل زیرساخت برای پوشش یه خرید ساده رو ندارید
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خجالت داره اینکار علنا سایت از ۱۲ بالا نمیاد کسی هم نیست نه پیگیری کنه نه جوابگو باشه
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۱۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سایت بالا نمیاد و توان خدمات دهی به تعداد زیاد خریدار رو نداره. پول رو واریز کردیم ولی نمیتونیم سفارش بذاریم
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سایت خبرنگاران جوان شما خودت برو تو آدرس سایت
ببین اصلا می توانی وارد بشی؟
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سایت در حال حاضر خراب
افتضاح اصلا نمیشه وارد شد
فقط خواستند با دزدی پول مردم یک ماه پیش خودشان
نگه دارند و از سود پولش استفاده کنند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۳ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
سلام اصلا درگاه باز نمکنه که ثبت نام کنیم
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اینکه همون بازار خالی فروشی که جنسی ردوبدل نمیشه به اصطلاح کاغذی که بانک مرکزی خودش میگفت این بازار ها کلاهبرداری و به مردم هشدار میداد وارد این کانال ها و گروه های خرید فروش کاغذی نشوند و همچنین برنامه های فروش طلا که به صورت کاغذی به مردم طلا می فروختن با ۵۰ هزار تومن!!!!
با این روش باز خريد که بانک مرکزی ابداع کرده همون بازار خالی فروشی به صورت قانونی درآوردن تازه‌ کلاهبرداریم نیست!!!!!!!!!!

باز خرید قبل سررسید بدون تحویل جنس و کالا مورد نظر معاملات همان بازار کاغذی خالی فروشیه!!!!

باشگاهی مثل همیشه حرفای تلخ حقیقت رو جلوی انتشار شو بگیر!!!!!!!
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
کارمند
۱۰:۱۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
فقط دروغ فقط چاپیدن، هزینه احراز هویت دادم و اونم پروفایل تکمیل کنم شبای بانک ملی میخواد فقط کلا برای مشتریان بانک ملی هست و یکی دو ساله با بام هرکاری میکنم کار نمیکنه حساب باز کنم و حضوری شعبه هم ده بار رفتم همیشه میگن سامانه هامون خرابه و حساب باز نمیکنن کلا باید اول بانک ملی آشنا داشته باشی برات حساب باز کنه بعد بیای این کار رو انجام بدید کلا نمیشه با کارت دیگه هم استفاده کرد. من خودم کارمند IT بانک رفاه هستم شش سال بیشتره و بخدا در سال نهایت یکی دو بار سیستم خراب شه و اونم به روز نرسیده درست میشه نمیدونم این شعبه ای ها چرا اینجوری هستن و کار که نمیکنن و مفت میخوره هیچ یه کار میکنن ملت IT رو فحش بدن. الآن سامانه بتا توسعه و ساخت و طراحیش دست اداره ماست و مثل ساعت داره کار می‌کنه و خدمات میده به بازنشسته ها. تک و توک ممکنه مشکل بخوره که اونم پشتیبانیمون سریع رفعش می‌کنه. یه مشت بیسواد بیمصرف نفت خور نشستن دارن حقوق کار تخصصی من رو میگیرن کار کردنشونم اینجوری. من برم بیرون شرکت خصوصی بهم جای مزایای بانک صد حقوق میده خالص و برای من چیزی که بانک میده نه بده و نه خوب و خروجی کارم مشخصه و راضیم و یه دردی از ملت رفع میکنم ولی برای اون بیمصرفی که کار نمیکنه حرامش باشه.
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
اینا وقتی پول کم میارند طلا های ذخیره ملت را حراج می زنند کلمه فراهم که نوشتی ی الف کم داره
۱
۰
پاسخ دادن
