باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - وزارت امور خارجه چین روز دوشنبه اعلام کرد که در حال اعمال «اقدامات متقابل» علیه نماینده مجلس ژاپن ( متولد چین) «سکی هی» است و او را به «توهمات طولانی مدت در مورد مسائل مربوط به تایوان، جزایر دیائویو، سین کیانگ، تبت و هنگ کنگ» متهم کرد.

طبق بیانیه این وزارتخانه، این اقدامات متقابل شامل مسدود کردن دارایی‌های او در چین، ممنوعیت معامله با نهاد‌ها و افراد چینی، عدم صدور ویزا و ممانعت از ورود هی و اعضای خانواده این نماینده به چین، هنگ کنگ و ماکائو شده است.

این نماینده مجلس که با نام چینی شی پینگ نیز شناخته می‌شود، روز دوشنبه همچنین به «دخالت جدی در امور داخلی چین و تضعیف شدید حاکمیت و تمامیت ارضی چین» متهم شده است.

منبع: استریت تایمز