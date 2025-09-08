رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، در منطقه ۵ حضور یافت و با شرکت در جلسه شورای معاونین این منطقه، وضعیت عملکرد منطقه ۵ را بررسی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در ابتدای این نشست، محمدرضا پوریافر شهردار منطقه ۵ گزارشی از اقدامات انجام شده ارائه کرد. وی به پیشرفت پروژههای عمرانی و خدماتی، اقدامات صورتگرفته در ایام اربعین، تدابیر و فعالیتهای انجامشده در جریان جنگ ۱۲ روزه، معرفی مسیرها و ظرفیتهای گردشگری منطقه و همچنین برنامههای بودجهای و درآمدزایی منطقه در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد. پس از آن، تعدادی از مدیران منطقه نیز گزارشی از فعالیتها و اقدامات حوزههای مختلف تخصصی خود ارائه دادند.
در ادامه، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران ضمن قدردانی از زحمات همه کارکنان شهرداری در سطوح مختلف از مدیران و معاونان تا کارکنان اجرایی، پاکبانان و نیروهای خدماتی تأکید کرد: پروژههای نیمهتمام باید با جدیت تکمیل شده و هرچه سریعتر در اختیار شهروندان قرار گیرد. شهرداری و شورا در این دوره تلاش کردهاند تا با برنامهریزی دقیق و استفاده بهینه از منابع، طرحها و پروژههای اولویتدار شهر را به سرانجام برسانند.
وی عملکرد شهرداری تهران در دوره جاری را مثبت ارزیابی کرد و گفت: تا آخرین لحظه از این دوره مدیریت شهری باید با همه توان تلاش کنیم تا نتایج ملموس و مؤثری برای مردم به همراه داشته باشیم.
آخوندی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پروژههای بزرگ شهر تهران اظهار کرد: کارهای ارزشمندی در حوزه حملونقل عمومی و پروژههای بزرگراهی انجام شده است. توسعه مترو، برقیسازی ناوگان اتوبوسرانی و اجرای پروژههای عمرانی همچون بزرگراه یادگار امام، شهید شوشتری و شهید بروجردی از جمله اقدامات شاخص مدیریت شهری است. در این پروژهها هزینههای سنگینی برای تملک پرداخت شده و خوشبختانه روند تکمیل آنها نیز با جدیت پیگیری میشود و امیدواریم این پروژه ها تا پایان این دوره به بهرهبرداری برسند.
رئیس کمیسیون برنامهوبودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در این دوره علیرغم همه محدودیتها و مشکلات مالی، عملکرد مثبتی داشته و امیدواریم در فرصت باقیمانده، پروژههای مهمی تکمیل و به شهروندان تحویل شود تا رضایتمندی بیشتری برای مردم حاصل شود.