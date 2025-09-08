تاجر ورشکسته با تهیه اسلحه، نقشه سرقت مسلحانه کشید، اما فکرش را نمی‌کرد که این نقشه به جنایت ختم شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-  ۱۴ مرداد امسال پیکر نیمه‌جان پسر جوانی که هدف گلوله قرار گرفته بود، به بیمارستانی در تهران منتقل شد. او که شاگرد نمایشگاه اتوموبیل بود، می‌گفت که در دام یک خفتگیر گرفتار شده و دزد مسلح ماشین لندکروز نمایشگاه را به سرقت برده است. پسر ۳۰ ساله بعد از رسیدن به بیمارستان جان باخت و تحقیقات پلیس برای کشف راز این جنایت آغاز شد.

یافته‌های کارآگاهان نشان می‌داد که مقتول، روز حادثه برای تعویض پلاک به مرکز شماره‌گذاری خودرو رفته بود که در دام خفتگیر مسلح گرفتار شده بود. با بررسی دوربین‌های مداربسته عامل جنایت که سابقه کلاهبرداری نیز داشت دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل شاگرد نمایشگاه اعتراف کرد. او برای انجام تحقیقات بیشتر در اختیار ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران قرار گرفته است.

فکر نمی‌کردم قاتلم

متهم مردی ۴۵ ساله است که به گفته خودش روزی تاجر آهن بوده، اما در دام یک کلاهبردار گرفتار و ورشکست شده است.

چطور مقتول را شناسایی کردی؟

روز حادثه رفته بودم مرکز شماره‌گذاری تا طعمه‌ای را شناسایی کنم. راستش را بخواهید مشکلات شدید مالی داشتم. خیلی بدشانسی آورده بودم. به جایی رسیدم که تصمیم گرفتم سرقت کنم تا زندگیم تکانی بخورد. نقشه‌ای که کشیده بودم این بود که به مراکز شماره گذاری خودرو بروم تا یک خودروی مدل بالا پیدا کنم. سپس به تعقیب راننده آن بپردازم تا در فرصتی مناسب آن را خفت کنم. وقتی دیدم مقتول با ماشین لندکروز به مرکز آمده و سن و سال کمی دارد، تصمیم گرفتم او را خفت کنم.

اما جانش را گرفتی؟

باور کنید قصدم قتل نبود. مقاومت کردم و ناچار شدم شلیک کنم. هرچند به دست او شلیک کردم، اما از بخت بد خودم و خودش، او جان باخت به دلیل خونریزی شدید.

تعریف کن آن روز چه اتفاقی افتاد؟

پس از شناسایی مقتول، مقابل در ایستادم و منتظر ماندم تا با ماشینش از در خارج شوم. سپس به سراغش رفتم و گفتم بنزم را فروخته‌ام و از او خواستم مرا تا سر خیابانی در آن حوالی برساند. در بین راه با تهدید اسلحه از او خواستم تا به سمت اتوبان خرازی برود. در آنجا از او خواستم توقف کند و از ماشین پیاده شود، اما مقاومت کرد و من ناچار شدم به دستش شلیک کنم. بعد که زخمی شد، او را از ماشین به بیرون پرت کردم و گریختم.

با لندکروز سرقتی چه کردی؟

داخل پارکینگ خانه‌ام کشف شده است. تمام اسناد جعلی آن را تهیه کرده بودم تا به زودی آن را بفروشم.

در خانه ات چند پلاک جعلی هم کشف شده است، ظاهرا چند سرقت دیگر خودرو با این شگرد انجام داده‌ای؟

نه. همین یک مورد بود. تازه شروع کرده بودم سرقت هایم را.

دوربین‌های مداربسته مرکز شماره گذاری نشان داده که مدتی قبل سوار بر بنز بوده‌ای؟

بنز را وکالتی خریده بودم و بعد فروختم.

تو که گفتی مشکل مالی داری؟

دارم، اما با قرض ماشین بنز را خریدم و بعد فروختم! باور کنید راست می‌گویم. من یک زمانی برای خودم آدم حسابی بوده‌ام. تجارت می‌کردم و تاجر آهن بودم. ثروت فراوانی داشتم. ماشین‌های مدل بالا زیر پایم بود، اما از یک کلاهبردار، آهن خریدم. طرف کلاهبردار از آب در آمد و سال‌ها قبل میلیارد‌ها تومان بدهی بالا آوردم. از آن پس زندگیم ویران شد.

پرونده ات نشان می‌دهد که سابقه کلاهبرداری هم داری؟

ناچار شدم کلاهبرداری کنم، اما اشتباه کردم. در حال حاضر به شدت عذاب وجدان دارم و از قتلی که مرتکب شده‌ام به شدت پشیمانم.

منبع: همشهری آنلاین

برچسب ها: قتل ، اخبار جنایی
خبرهای مرتبط
نجات عامل قتل بی‌رحمانه مادر تهرانی با ۸ ضربه چاقو از قصاص
تازه داماد به خاطر عکس‌های عروسی قاتل شد
قتل پدر بعد از گزارش یک تهدید
محاکمه مرد مسافر و ۲ زن همراهش برای قتل راننده اینترنتی
وصیت نامه پسر اعدامی جانش را نجات داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
سعید
۰۳:۲۵ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
شماها که نظر دادید همگی قاضی هستید؟متاسفم
۰
۰
پاسخ دادن
Australia
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
بهش بگین تو که اعدام میشی اقلا به جرم و جنایتهای قبلی ات اعتراف که بار گناهات سبکتر بشه
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دروغ میگه پایه واساس درامدش از دزدی بوده
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خیلی حرفه ای عمل کرده و امکان نداره کلاهبرداری و قتلهای قبلی هم مرتکب نشده باشه
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ابراهیم پهلو
۱۱:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
مثل سگ سر چهراه زنده بر دارش کنید تا به تدریج بمیرد تا عبرت دیگران بشود
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا میفرمایند مادر تمام جنایت ها از دورغ شروع میشه
و متاسفانه هنوز خطر دورغ گفتن را نفهمیده ایم
چپ و راست دورغ میگویم
الحمدالله این خصلت بد را ندارم ..حساسیت به دورغ دارم
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
حتما ثروت را با ناروزدن بدست آوردی آخرهم بهت ناروزدند مال باخته دلیل قتل نمی شود اعتبارت را از دست دادی الان باید انتظار دار کشیدن باشی یک خانواده را از داشتن امید یک خانواده محروم کردی لعنت برتو
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
همه قاتلان دراخر یک حرف میزنند پشیمانم آخه چه سودی دارد یک جوان سی ساله زندگیش از بگیری وبگویی پشیمانم
۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باید یاد بگیریم تاوان اشتباهات خودمون رو، خودمون بدیم نه دیگران
۰
۱۵
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به قول یارو جفنگ نباف و بگو باید همینطوری تیر تو دستت بزنن تا خونت تموم بشه ... حساب کار دستت بیاد.
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
با یک ابراز پشیمانی و مظلوم نمایی و با گفتن جملاتی مثل غلط کردم و نمی خواستم چنین کاری کنم و غیره آزاد میشه و دوباره با شگردهای دیگر وارد کار گلاهبرداری میشه و یا دیگران می بینند که طرف چیزش نشده و میشود سر مشقی برای سایر افرادی که چنین مشکلاتی دارند و روز بروز این جنایات افزایش پیدا می کند !!!
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حمید
۱۰:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ثروتی که از بازار آهن داشتی هم از دزدی و کلاهبرداری بوده. آه ملت که ازشون کلاهبرداری و دزدی میکردی گریبانگیرت شد. فقط خدا بهت رحم بکنه
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا بکشته با جوان مردم چکار داشتی مقاومت کرده یعنی اگر مقاومت نمی‌کرد کارش نداشتی بی‌شرف برای جان مال دفاع کرده
۰
۱۴
پاسخ دادن
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
جاده چالوس دوطرفه شد
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
آخرین اخبار
خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی»
ثبت‌نام ۲۴ هزار دانش‌آموز تهرانی در سامانه سرویس مدارس
جاده چالوس برای پنجمین روز متوالی یکطرفه شد/ ترافیک فوق‌سنگین در محور‌های شمالی
هوای تهران در مرز آلودگی قرار دارد
صدور گواهینامه موتور برای بانوان ممنوعیت قانونی ندارد؛ خلاء دارد
جاده چالوس دوطرفه شد
حسین کاغذلو به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان تهران منصوب شد
کشف طلا و سکه و دستگیری دو سارق حرفه‌ای در مترو تهران
خدمات‌رسانی حمل‌ونقل عمومی به مناسبت جشن هفدهم ربیع‌الاول
برگزاری جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» برای چهارمین سال پیاپی در پایتخت
آزادی ۹۲ زندانی در تهران در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)
برنامه‌های سالروز ولادت حضرت محمد(ص) در منطقه ۱۱
شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به دنبال تلف شدن شیر نر
تاکید استاندار تهران بر تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مسکن در پایتخت
آغاز پویش ملی «مهر علوی»؛ توزیع بیش از ۶۷۵۰ بسته نوشت‌افزار در ۳ استان محروم کشور
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس/ پلیس راهور از مسافران شمالی خواست مسیر‌های جایگزین را انتخاب کنند
ساخت دو بوستان به ارزش ۱۰ همت در منطقه یک
بازگشت یک میلیارد دلار اموال بازنشستگان با اخذ رای قطعی از محاکم قضایی
آغاز جشنواره زنگ تفریح شهروند در تهران
سرگذشت شیر امیرعلی اکبری/ وقتی به هم‌نوع خود رحم نمی‌کنی
جزئیات عفو معیاری ۱۴۰۴ اعلام شد
نحوه نظارت بر تعیین و دریافت شهریه در مدارس غیردولتی بررسی شد
۹۷ درصد واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ تعیین تکلیف شده‌اند
حدود ۸۰۰ مرکز نیکوکاری در تهران فعال است
زن جوان در آتش قمارخانه سوخت؛ قاتل در انتظار محاکمه
تایید حکم قصاص قاتل الهه حسین‌نژاد در دیوان عالی