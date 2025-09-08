باشگاه خبرنگاران جوان - سعید چلندری با اشاره به اهم اقدامات انجام شده در شهر فرودگاهی در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم گفت: در بازه یک سال گذشته بیش‌از هشت میلیون مسافر در قالب ۵۲ هزار پرواز خروجی و ورودی در شهر فرودگاهی اعزام و پذیرش شدند که شامل عملیات‌های موفق حج، اربعین و پرواز‌های نوروزی است.

وی با اشاره به کلنگ زنی، افتتاح و تکمیل پروژه‌های عمرانی شهر فرودگاهی بیان‌داشت: در یک سال گذشته تعداد ۳۵ پروژه به ارزش بیش از ۲ همت در شهر فرودگاهی افتتاح شده که از مهمترین آنها می‌توان به ساختمان امنیت پرواز، سالن آمفی‌تئاتر ساختمان مرکزی، اصلاح استریپ و آسفالت سطوح پروازی، تکمیل فاز اول هسته پیشران منطقه آزاد، نصب ILS و چندین پروژه زیرساختی دیگر اشاره کرد.

چلندری درخصوص اهمیت اجرای پروژه بهسازی رویه سطوح پروازی و استریپ سازی همزمان با عملیاتی بودن پرواز‌های فرودگاه به عنوان یکی از موفق‌ترین پروژه‌های فرودگاهی کشور، افزود: از زمان بهره‌برداری فرودگاه امام خمینی (ره) در سال ۱۳۸۴، باند اصلی فرودگاه (۲۹R/۱۱L) به طول چهار هزار و ۲۰۰ متر، بستری برای نشست و برخاست پرواز‌ها بوده است.

این مقام مسئول توضیح داد: در سال‌های گذشته، سطوح پروازی فرودگاه بنابه‌ضرورت، به صورت مقطعی و در احجام جزئی مرمت شد، اما با گذشت زمان و استهلاک، عملیات بهسازی سراسری برای این باند بسیار ضروری بود که شهر فرودگاهی با برنامه‌ریزی مناسب و لحاظ ارزیابی ریسک و اقدامات ایمنی موفق شد ضمن مدیریت پرواز‌ها برای نخستین بار در ۲۰ سال گذشته بهسازی کامل رویه سطوح پروازی واستریپ‌سازی را به انجام رساند.

وی درخصوص آخرین وضعیت پروژه‌های شهر فرودگاهی خاطرنشان‌کرد: سالن چندمنظوره ورزشی، مرکز مشاوره شهر فرودگاهی و ساختمان پست سریع حمل و نقل کالا از جمله پروژه‌های آماده افتتاح شهر فرودگاهی است.

مدیرعامل شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) درخصوص پروژه‌های آماده کلنگ زنی نیز به پروژه‌های مرکز MRO، مجتمع اداری، تجاری، تولیدی و نمایشگاهی شهر طلا و جواهر، مگاترمینال بار و پارکینگ شماره ۳ به ارزش بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان اشاره داشت که در آینده نزدیک عملیاتی خواهد شد.

وی اظهار داشت: پنج قرارداد سرمایه‌گذاری دیگر نیز در سه ماه آتی به ارزش بیش از ۱۰ همت به پروژه‌های آماده‌ی کلنگ زنی اضافه خواهد شد.

چلندری با اشاره به اهمیت شعار سال ۱۴۰۴ "سرمایه گذاری برای تولید" عنوان کرد: ۱۲۰ همت پیشنهاد سرمایه‌گذاری روی میز مذاکره داریم. به‌خصوص که منطقه آزاد شهر فرودگاهی و نزدیکی به پایتخت فرصت خوبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: راه‌اندازی اتاق طلا و فلزات گرانبها برای نخستین بار در ایران، توسعه گمرک زمینی، اتصال منطقه آزاد به گمرک هوایی، افتتاح شهر تجهیزات پزشکی، گمرک تخصصی واردات خودرو و اخذ سهیمه تجاری طی تفاهم‌نامه با سایر مناطق آزاد کشور، همگی باعث توسعه درآمد‌های غیر هوانوردی شهر فرودگاهی می‌شود.

چلندری در پایان گفت: ما در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) از شرکت‌های دانش بنیان و سرمایه‌گذاران همچنان استقبال خواهیم کرد و تلاش می‌کنیم با استفاده از مشوق‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی و دسترسی به شبکه حمل و نقل بین‌المللی همگام با شرکای تجاری شهر فرودگاهی در راستای توسعه و آبادانی کشور قدم برداریم.

