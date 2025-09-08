بریکس به دعوت برزیل امروز اجلاس اضطراری مجازی برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اجلاس اضطراری بریکس با ارتباط ویدئویی به ابتکار لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. در این اجلاس، تهدیداتی که متوجه نظم جهانی چندقطبی است و واکنش مشترک به تعرفه‌ها و تحریم‌های ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

همچنین حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز تأیید شده است. وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار هم نماینده هند در این اجلاس خواهد بود.

در جریان آماده‌سازی برای این اجلاس، ریمونت اتونی، نماینده مجلس برزیل گفت که اعضای این گروه در مورد همکاری اقتصادی و سیاسی بحث خواهند کرد. این نماینده مجلس همچنین تأیید کرد که رئیس جمهور برزیل از پاسخ مشترک به تهدیدات ایالات متحده حمایت خواهد کرد. به گفته اتونی، بریکس «هژمونی» ایالات متحده را «به چالش کشیده است» و به همین دلیل است که، به گفته او، ترامپ «جنگ تعرفه‌ای» را علیه اعضای آن به راه انداخته است.

این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت پوتین نشان دهنده جایگاه والای این اجلاس و اهمیت تصمیماتی است که در آن گرفته می‌شود.

