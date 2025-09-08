بریکس به دعوت برزیل امروز اجلاس اضطراری مجازی برگزار خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - اجلاس اضطراری بریکس با ارتباط ویدئویی به ابتکار لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهور برزیل امروز دوشنبه برگزار خواهد شد. در این اجلاس، تهدیداتی که متوجه نظم جهانی چندقطبی است و واکنش مشترک به تعرفه‌ها و تحریم‌های ایالات متحده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین گفت که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در این اجلاس شرکت خواهد کرد.

همچنین حضور شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و سیریل رامافوسا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی نیز تأیید شده است. وزیر امور خارجه هند، سوبرامانیام جایشانکار هم نماینده هند در این اجلاس خواهد بود.

در جریان آماده‌سازی برای این اجلاس، ریمونت اتونی، نماینده مجلس برزیل گفت که اعضای این گروه در مورد همکاری اقتصادی و سیاسی بحث خواهند کرد. این نماینده مجلس همچنین تأیید کرد که رئیس جمهور برزیل از پاسخ مشترک به تهدیدات ایالات متحده حمایت خواهد کرد. به گفته اتونی، بریکس «هژمونی» ایالات متحده را «به چالش کشیده است» و به همین دلیل است که، به گفته او، ترامپ «جنگ تعرفه‌ای» را علیه اعضای آن به راه انداخته است.

 این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد که مشارکت پوتین نشان دهنده جایگاه والای این اجلاس و اهمیت تصمیماتی است که در آن گرفته می‌شود.

منبع: تاس

برچسب ها: بریکس ، جنگ تعرفه‌ای
خبرهای مرتبط
پزشکیان در نشست فوق‌العاده سران بریکس:
بریکس باید نقشی محوری در مقابله با یکجانبه‌گرایی ایفا کند
لولا و شی درباره بریکس، اوکراین و روابط دوجانبه گفت‌و‌گو کردند
شی جین پینگ در بحبوحه تعرفه‌های آمریکا بر کالا‌های هندی با مودی دیدار کرد
پوتین: روابط روسیه و چین عاملی ثبات‌بخش در دنیاست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
ترامپ میخواهد با اقدام تعرفه‌ها به کشورهای مستقل زور بگوید چرا ترامپ به کشورهای عربی خلیج فارس تعرفه تعیین نمیکند چون معاملات آنها یک طرفه هست صادرات ندارند فقط وارد کننده هستند
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
پزشکیان شرکت میکند یا نه
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به داد مردم غزه برسید
۰
۲
پاسخ دادن
Austria
ناشناس
۱۱:۴۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باز خوبه امریکا شما رو مثل ما نه زده و نه تحریم کرده

اون موقع چکار میخوان بکنن
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۸ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
باید بریگس وشانکای باید ادغام شوند ویک نیروی عظیم نظامی و اقتصادی را فراهم بیاورند
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
از ایران هم ظریف رو بفرستین
۲
۲
پاسخ دادن
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
آخرین اخبار
درخواست ترامپ از اروپا برای اعمال تعرفه شدید ضد چین و هند
افزایش قیمت نفت پس از حمله اسرائیل به قطر
حریم هوایی لهستان؛ پهپاد‌های روسیه، نگرانی زلنسکی
الخلیج امارات: اسرائیل از همه خط قرمز‌ها رد شده است
دومین حمله به ناوگان مقاومت در راه غزه
عراق جزئیات آزادی یک جاسوس اسرائیلی را اعلام کرد!
حامیان فلسطین ضیافت شام ترامپ را بهم زدند+ فیلم
کره شمالی: هیچ کس نمی‌تواند امنیت ما را به خطر بیندازد
انتقاد مقام صهیونیست از زمانبندی حمله به قطر
برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت درباره حمله اسرائیل به قطر
حمله به قطر؛ برنامه اسرائیل از هفته‌ها پیش
ادعای ترامپ درباره نبود وقت کافی برای جلوگیری از حمله به قطر
سایه‌های فریب بر دیپلماسی: ترامپ و شروط پنهان برای آتش‌بس غزه
بریکس: طلوع پرقدرت در برابر غروب هژمونی غرب
حمله رژیم صهیونیستی به قطر؛ دوحه در آتش فریب
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به دوحه؛ ترور نافرجام رهبران حماس و ورود بحران به مرحله منطقه‌ای
درخواست چین از اسرائیل برای توقف فوری حمله به غزه
منع ورود ۲ وزیر رژیم اسرائیل به ۲۹ کشور اروپایی
گفت وگوی نخست وزیر انگلیس و امیر قطر درباره حمله اسرائیل
نیرو‌های مسلح یمن: هدف‌های حساسِ اطراف قدس را با موشک هدف قرار دادیم
پرواز جنگنده‌های ناتو برای رهگیری پهپاد‌های روسیه پس از هشدار اوکراین
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به حمله اسرائیل به قطر: به آتش‌بس نیاز داریم
روسیه برای کمک به بازسازی بخش انرژی سوریه اعلام آمادگی کرد
سناتور آمریکایی: نتانیاهو کاملاً از کنترل خارج شده است
درخواست سازمان ملل از جامعه بین‌المللی برای جلوگیری از رنج بیشتر مردم غزه
کانادا حمله اسرائیل را به قطر محکوم کرد
ادامه محکومیت حمله اسرائیل به قطر توسط کشور‌های اروپایی
وزیر خارجه قطر: حق پاسخ قاطع به حمله اسراییل را برای خود محفوظ می‌دانیم
کالاس: توافق ایران و آژانس، گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای است
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من