باشگاه خبرنگاران جوان - علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس»، ضمن اشاره به بخشی از اقدامات یک سال گذشته این سازمان از جمله اصلاح ساختارها، فوریتهای اداری و تربیت ۵۰۰ مدیر توانمند، بر عزم جدی مجموعه تحت مدیریت خود برای افزایش رضایتمندی مردم در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری تأکید کرد.
وی در این پیام تصریح کرد: بیانات دیشب رهبر معظم انقلاب درباره امیدآفرینی، صرفهجویی و خدمت صادقانه، چراغ راه ماست.
رفیعزاده افزود: در سازمان اداری و استخدامی کشور با اصلاح ساختارها، چابکسازی دولت، فواد ۱۲۸ و تربیت ۵۰۰ مدیر توانمند، گام به گام برای افزایش رضایت مردم حرکت میکنیم.