باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری از افشای قرارداد شرکت گوگل به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی خبر دادهاند.
بر اساس این قرارداد، شرکت گوگل متعهد شده است که روایت اسرائیل را در مورد غزه بازنشر کند و از پرداختن به جنایات این رژیم در نوار غزه خودداری کند. این قرارداد به مدت ۶ ماه و به ارزش ۴۵ میلیون دلار بسته شده است که به امضای شخص نتانیاهو نیز رسیده است.
گوگل با این قرارداد ۴۵ میلیون دلاری با دفتر نخستوزیر اسرائیل، نه تنها در تبلیغ رسمی «نسلکشی غزه» شریک شده، بلکه وجدان اخلاقی و اعتبار جهانی خود را زیر پای منافع تجاری قربانی کرده است. پیامدهای حقوق بشری، رسانهای و ژئوپلیتیکی این قرارداد فاجعهآمیز است.
قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل، ابزاری آشکار برای مشروعیتبخشی به روایت رسمی اسرائیل در غزه است. پروژه نمبوس، که خدمات ابری و هوش مصنوعی را در اختیار دولت و ارتش اسرائیل قرار میدهد، گوگل را در قلب یک ماشین تبلیغاتی و امنیتی قرار داده است. ادعای «کارکرد غیرنظامی» پوششی مضحک است؛ فناوری گوگل به وضوح برای ترویج سیاستهای نسلکشی و سرکوب مردم فلسطین به کار گرفته میشود. این یک خطای اخلاقی و شرمآور در تاریخ شرکتهای فناوری است.
این قرارداد، گوگل را از یک شرکت فناوری به ابزار رسمی دولت متهم به نسلکشی تبدیل کرده است. پیامهای دولتی اسرائیل از طریق پلتفرمهای گوگل بازنشر شده و افکار عمومی جهانی را تحت تأثیر قرار میدهد. اعتراضات داخلی کارکنان و کمپینهای جهانی مانند «No Tech for Apartheid» نشان میدهد که وجدان اخلاقی جامعه فناوری با این قرارداد بهشدت مقابله میکند. هر لحظه سکوت یا همراهی با این پروژه، لکهای سیاه بر اعتبار بینالمللی گوگل اضافه میکند.
مشارکت گوگل الگویی خطرناک برای جهان ایجاد میکند: بهرهبرداری از شرکتهای فناوری برای مشروعیتبخشی به سیاستهای جنگی و سرکوبگرانه. اسرائیل با استفاده از این قرارداد توانسته افکار عمومی و سیاست خارجی کشورها را تحت فشار قرار دهد. این اقدام احتمالاً دیگر دولتها را ترغیب میکند تا از شرکتهای فناوری برای اهداف تبلیغاتی و امنیتی سوءاستفاده کنند؛ پیامدی که میتواند نظم جهانی و اعتماد به شرکتهای غربی را به شدت تضعیف کند.
نهادهای حقوق بشری، رسانهای و افکار عمومی باید با فشار بیوقفه، این قرارداد را افشا کرده و به لغو فوری آن اقدام کنند. شرکتهای فناوری، به ویژه گوگل، موظفند وجدان اخلاقی خود را بازگردانند و دیگر اجازه ندهند منافع تجاری، حقوق بشر و اخلاق جهانی را قربانی کند. سکوت در برابر چنین پروژهای، نه تنها خیانت به انسانیت، بلکه خطرناکترین نوع مشارکت در نسلکشی محسوب میشود.