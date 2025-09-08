گوگل با قرارداد ۴۵ میلیون دلاری با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، وجدان اخلاقی و اعتبار جهانی خود را زیر پای منافع تجاری قربانی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع خبری از افشای قرارداد شرکت گوگل به ارزش ۴۵ میلیون دلار با دفتر نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خبر داده‌اند.

بر اساس این قرارداد، شرکت گوگل متعهد شده است که روایت اسرائیل را در مورد غزه بازنشر کند و از پرداختن به جنایات این رژیم در نوار غزه خودداری کند. این قرارداد به مدت ۶ ماه و به ارزش ۴۵ میلیون دلار بسته شده است که به امضای شخص نتانیاهو نیز رسیده است.

گوگل با این قرارداد ۴۵ میلیون دلاری با دفتر نخست‌وزیر اسرائیل، نه تنها در تبلیغ رسمی «نسل‌کشی غزه» شریک شده، بلکه وجدان اخلاقی و اعتبار جهانی خود را زیر پای منافع تجاری قربانی کرده است. پیامدهای حقوق بشری، رسانه‌ای و ژئوپلیتیکی این قرارداد فاجعه‌آمیز است.

قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل، ابزاری آشکار برای مشروعیت‌بخشی به روایت رسمی اسرائیل در غزه است. پروژه نمبوس، که خدمات ابری و هوش مصنوعی را در اختیار دولت و ارتش اسرائیل قرار می‌دهد، گوگل را در قلب یک ماشین تبلیغاتی و امنیتی قرار داده است. ادعای «کارکرد غیرنظامی» پوششی مضحک است؛ فناوری گوگل به وضوح برای ترویج سیاست‌های نسل‌کشی و سرکوب مردم فلسطین به کار گرفته می‌شود. این یک خطای اخلاقی و شرم‌آور در تاریخ شرکت‌های فناوری است.

اعتماد در حال سقوط

این قرارداد، گوگل را از یک شرکت فناوری به ابزار رسمی دولت متهم به نسل‌کشی تبدیل کرده است. پیام‌های دولتی اسرائیل از طریق پلتفرم‌های گوگل بازنشر شده و افکار عمومی جهانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اعتراضات داخلی کارکنان و کمپین‌های جهانی مانند «No Tech for Apartheid» نشان می‌دهد که وجدان اخلاقی جامعه فناوری با این قرارداد به‌شدت مقابله می‌کند. هر لحظه سکوت یا همراهی با این پروژه، لکه‌ای سیاه بر اعتبار بین‌المللی گوگل اضافه می‌کند.

پیامدهای ژئوپلیتیکی؛ الگویی برای بحران‌های آینده

مشارکت گوگل الگویی خطرناک برای جهان ایجاد می‌کند: بهره‌برداری از شرکت‌های فناوری برای مشروعیت‌بخشی به سیاست‌های جنگی و سرکوبگرانه. اسرائیل با استفاده از این قرارداد توانسته افکار عمومی و سیاست خارجی کشورها را تحت فشار قرار دهد. این اقدام احتمالاً دیگر دولت‌ها را ترغیب می‌کند تا از شرکت‌های فناوری برای اهداف تبلیغاتی و امنیتی سوءاستفاده کنند؛ پیامدی که می‌تواند نظم جهانی و اعتماد به شرکت‌های غربی را به شدت تضعیف کند.

نهادهای حقوق بشری، رسانه‌ای و افکار عمومی باید با فشار بی‌وقفه، این قرارداد را افشا کرده و به لغو فوری آن اقدام کنند. شرکت‌های فناوری، به ویژه گوگل، موظفند وجدان اخلاقی خود را بازگردانند و دیگر اجازه ندهند منافع تجاری، حقوق بشر و اخلاق جهانی را قربانی کند. سکوت در برابر چنین پروژه‌ای، نه تنها خیانت به انسانیت، بلکه خطرناک‌ترین نوع مشارکت در نسل‌کشی محسوب می‌شود.

برچسب ها: شرکت گوگل ، نتانیاهو
ترامپ: حمله به قطر تصمیم نتانیاهو بود نه من
فروپاشی از درون؛ جنگی که اسرائیل در میدان و افکار عمومی می‌بازد
تهدید ترامپ به اقدام تجاری علیه اتحادیه اروپا
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۶:۳۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
۴۵ میلیون دلاركه پولي نيست.
بانک مرکزی:
بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی هنوز پرداخت نشده است
بانک مرکزی بر عدم تسویه بدهی یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون یورویی بابک زنجانی محکوم قضایی تاکید کرد.
دم بابك زنجاني ها گرم. رشوه يعني اين. هيچ احدي هم جرات نگاه چپ به او ندارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا لعنتت کنه. بیچاره، دیگه همه می دونن تو چه کثافتی هستی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
داره میتونه بده ما ملتم کسی نیس بفکر معیشتمون باشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
از کجا میدونید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چنان قدرتی روی اینترنت داره که شما در هیچ شبکه مجازی مثل اینستا، یوتوب، توئیتر نمیتونید میکس آهنگ بوم بوم که مربوط به بمباران اسرائیل توسط ایران و یمن است را پیدا کنید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
دسش درد نکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
یک بخشی راه اندازی کنید پیشنهاد ها یا اختراعات نظامی بگذاریم .ایده های خوبی میشه داد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
به این خاطر کلیپ های جعلی طرفدار غده سرطانی و تروریستی و نازی و اپارتاید صهیونیستی که توسط موساد
ساواک و سایر استخبارات ساخته میشه
زیاد است
چونکه. کلیپ ..استوری طرفداران فلیسطینی را حذف میکنند
بخاطر میلیون دلار که از بی بی یابو گرفتند
Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۱۰:۳۵ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
شرم آور،،
