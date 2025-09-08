باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین در انتخابات بوینس آیرس شکست سختی را متحمل شد. این انتخابات به عنوان یک آزمون سیاسی برای حزب لیبرال او و یک شاخص برای عملکرد او در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نظر گرفته شده بود.

حزب آزادی به پیش می‌رود که اخیرا توسط مایلی تشکیل شده، تنها ۳۴ درصد آرا را در بزرگترین استان آرژانتین کسب کرد و با اختلاف زیادی به اپوزیسیون چپ‌گرای پرونیسم باخت. اپوزیسیون با شمارش بخش اعظمی از آرا در اواخر روز یکشنبه، ۴۷ درصد آرا را به دست آورد.

مایلی اعتراف کرد که شکست سخت حزب راست‌گرای او با ۱۳ درصد اختلاف، یک شکست آشکار است. مایلی به هوادارانش در مقر حزب گفت: ما یک عقب‌نشینی داشتیم و باید آن را با مسئولیت‌پذیری بپذیریم. او ادعا کرد: اگر اشتباهات سیاسی مرتکب شده‌ایم، آنها را درک خواهیم کرد، به آنها رسیدگی خواهیم کرد و اقدامات خود را اصلاح خواهیم کرد.

با این حال، او متعهد شد که به اصلاحات اقتصادی جامع خود پایبند بماند و گفت: در سیاست دولت عقب‌نشینی نخواهد بود.

با توجه به اینکه مایلی برای تثبیت یک اقتصاد در حال نزول تلاش می‌کند و نزدیکان او قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است در اواخر اکتبر برگزار شود، درگیر یک رسوایی فساد هستند، نتایج این انتخابات به دقت بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا می‌تواند سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده و بازار‌های جهانی متشنج را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر.

کریستینا فرناندز د کرشنر، رهبر پرونیسم و رئیس‌جمهور سابق پس از محکومیت به فساد و انتقادات از مدیریت اقتصادی‌اش که منجر به بحرانی شد که مایلی آن را به ارث برد، احساس کرد که انتقام خود را گرفته است. رئیس‌جمهور سابق (۲۰۰۷-۲۰۱۵) در پلتفرم اجتماعی ایکس نوشت: مایلی، دیدی؟ از حباب خودت بیرون بیا، برادر اوضاع سخت‌تر می‌شود.

منبع: آر تی