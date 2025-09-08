رئیس‌جمهور آرژانتین در یک شکست سیاسی بزرگ انتخابات بوینس آیرس را به رقبای چپ‌گرا باخت که این امر نشانه‌ای از چالش‌های پیش روی دولت او تلقی می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - خاویر مایلی، رئیس‌جمهور آرژانتین در انتخابات بوینس آیرس شکست سختی را متحمل شد. این انتخابات به عنوان یک آزمون سیاسی برای حزب لیبرال او و یک شاخص برای عملکرد او در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در نظر گرفته شده بود.

حزب آزادی به پیش می‌رود که اخیرا توسط مایلی تشکیل شده، تنها ۳۴ درصد آرا را در بزرگترین استان آرژانتین کسب کرد و با اختلاف زیادی به اپوزیسیون چپ‌گرای پرونیسم باخت. اپوزیسیون با شمارش بخش اعظمی از آرا در اواخر روز یکشنبه، ۴۷ درصد آرا را به دست آورد.

مایلی اعتراف کرد که شکست سخت حزب راست‌گرای او با ۱۳ درصد اختلاف، یک شکست آشکار  است. مایلی به هوادارانش در مقر حزب گفت: ما یک عقب‌نشینی داشتیم و باید آن را با مسئولیت‌پذیری بپذیریم.  او ادعا کرد: اگر اشتباهات سیاسی مرتکب شده‌ایم، آنها را درک خواهیم کرد، به آنها رسیدگی خواهیم کرد و اقدامات خود را اصلاح خواهیم کرد.

با این حال، او متعهد شد که به اصلاحات اقتصادی جامع خود پایبند بماند و گفت: در سیاست دولت عقب‌نشینی نخواهد بود.

با توجه به اینکه مایلی برای تثبیت یک اقتصاد در حال نزول تلاش می‌کند و نزدیکان او قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره که قرار است در اواخر اکتبر برگزار شود، درگیر یک رسوایی فساد هستند، نتایج این انتخابات به دقت بررسی می‌شود تا مشخص شود آیا می‌تواند سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده و بازار‌های جهانی متشنج را تحت تأثیر قرار دهد یا خیر.

کریستینا فرناندز د کرشنر، رهبر پرونیسم و رئیس‌جمهور سابق پس از محکومیت به فساد و انتقادات از مدیریت اقتصادی‌اش که منجر به بحرانی شد که مایلی آن را به ارث برد، احساس کرد که انتقام خود را گرفته است. رئیس‌جمهور سابق (۲۰۰۷-۲۰۱۵) در پلتفرم اجتماعی ایکس نوشت: مایلی، دیدی؟ از حباب خودت بیرون بیا، برادر اوضاع سخت‌تر می‌شود. 

منبع: آر تی

برچسب ها: رئیس جمهور آرژانتین ، کشور آرژانتین
خبرهای مرتبط
رئیس‌جمهور آرژانتین پشت زلنسکی را خالی کرد 
سیل شدید در آرژانتین ۱۰ قربانی گرفت
یورش نتانیاهو و رئیس‌جمهور آرژانتین به محوطه مسجد الاقصی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آخرین اخبار
شکست سخت مایلی در انتخابات بوینس آیرس
شمار آوارگان سیل پاکستان به ۱.۸ میلیون نفر رسید
ترامپ و اپستین: رئیس مجلس آمریکا پشت ترامپ را خالی کرد
نشست اضطراری بریکس امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود
کاهش ۱۲ درصدی صادرات چین به آمریکا
اعتصاب ۷ روزه کارکنان متروی لندن و اختلال گسترده در رفت و آمد
چین یک نماینده مجلس ژاپن را تحریم کرد
زلنسکی: ترامپ هرچه را که پوتین می‌خواست به او داد
دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز کلمبیا
ترامپ: برخی از سران اروپا برای بحث در مورد اوکراین به آمریکا می‌آیند
چین چگونه با تحریم‌های بین المللی مقابله می‌کند؟
قشر کارگر بازنده اصلی حباب هوش مصنوعی هستند
سکوت آمریکا در برابر رنج افغانستان؛ تکرار تاریخی یک رویکرد فاجعه‌بار
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
آمریکا برای نبردهای هوایی قرن بیست و یک آماده نیست
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه
برگزاری جلسه کابینه رژیم اسرائیل در زیر زمین برای دومین هفته متوالی
نخست وزیر ژاپن استعفا کرد