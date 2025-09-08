با خرید مهدی طارمی توسط تیم فوتبال المپیاکوس، این تیم صاحب یکی از بهترین خطوط حمله در لیگ یونان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سایت یونانی sportime خبر داد، باشگاه المپیاکوس با جذب مهدی طارمی، یکی از خطرناک‌ترین خطوط حمله فوتبال اروپا را شکل داده است. حالا طارمی در کنار «ایوب ال‌کعبی» و «رومن یارمچوک» یک سه‌ضلعی هجومی قدرتمند را تشکیل می‌دهد که می‌تواند برای هر خط دفاعی دردسرساز باشد.

با این حال پرسشی که ذهن هواداران را مشغول کرده، این است که از میان این سه مهاجم، چه کسی جایگاه ثابت در ترکیب اصلی پیدا خواهد کرد؛ موضوعی که تصمیم نهایی آن به «خوسه لوئیس مندلیبار» سرمربی اسپانیایی المپیاکوس واگذار شده است.

انتقال طارمی به المپیاکوس تنها حاصل تلاش یک مدیر برنامه نبود. «فدریکو پاستورلو» ایجنت سرشناس ایتالیایی که در فوتبال یونان نیز چهره‌ای آشنا به شمار می‌رود، نقشی پررنگ در این قرارداد ایفا کرد. اما پای شرکت OIS به مدیریت «یورگوس پانو» هم در میان بود؛ شرکتی که پیش‌تر انتقال «کوستولاس» به برایتون انگلیس را مدیریت کرده بود و این‌بار در ماجرای طارمی نیز حضوری فعال داشت.

«پاستورلو» حالا بیش از گذشته در نقل‌وانتقالات المپیاکوس نقش دارد. او علاوه بر طارمی، مدیریت بازیکنانی، چون «بیانکون» را نیز بر عهده دارد و به نظر می‌رسد همکاری‌اش با باشگاه یونانی ادامه‌دار خواهد بود.