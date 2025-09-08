باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس همزمان با هفته تعاون با معرفی ۱۲ تعاونی برتر استانی، ۲ تعاونی برتر ملی و چهار تعاونی شایسته تقدیر به اختتامیه رسید.

در آستانه سالروز میلاد با سعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و امام جعفر صادق (ع)، مراسم بیستمین جشنواره تجلیل از تعاونی‌های برتر استان فارس با حضور مسئولان ملی، استانی و شهرستانی، فعالان حوزه تعاون و جمعی از نخبگان اقتصادی استان، در شیراز برگزار شد.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در آیین اختتامیه بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس در جمع تعاون‌گران استان حضور یافت و پیام تبریک و حمایت استاندار فارس را به فعالان این عرصه ابلاغ کرد.

علیرضا انصاری با تبریک این ایام و گرامیداشت هفته تعاون و اعلام پیام همدلی، پشتیبانی و توجه استاندار فارس به بخش تعاون بر جایگاه ارزشمند تعاون در ساختار اجتماعی و توسعه‌ای کشور تأکید کرد و گفت: تعاون تنها یک ساختار اقتصادی نیست؛ بلکه یک باور فرهنگی و اجتماعی ریشه‌دار است.

او افزود: امروز بیش از هر زمان، کشور نیازمند روحیه همکاری، اعتماد اجتماعی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در قالب تعاونی است.

سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس در ادامه اعلام کرد: استان فارس، استانی پیشرو در عرصه‌های فرهنگی، علمی و اجتماعی است و در حوزه تعاون نیز توانسته گام‌های قابل توجهی بردارد که این دستاورد‌ها نشان می‌دهد که اگر حمایت هدفمند صورت گیرد، ظرفیت‌های این بخش می‌تواند در مسیر تحقق عدالت اقتصادی و اشتغال پایدار نقش‌آفرینی کند.

او با قدردانی از تمامی برگزارکنندگان جشنواره، به‌ویژه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس، بر استمرار حمایت‌ها از تعاونی‌های موفق و الگوسازی از آنها برای سایر فعالان این بخش تأکید کرد.

تنها مسیر مشارکت فعال مردم در اقتصاد مسیر تعاون است

مشاور امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این آئین ضمن تبریک هفته وحدت و هفته تعاون، گفت: سال ۲۰۲۵ میلادی از سوی سازمان ملل سال تعاون نام گرفته و همزمان با این نام گذاری از سوی رهبری سال جاری به عنوان سرمایه گذاری برای تولید نام گذاری شده است که این همزمانی برای بخش تعاون الهام بخش است.

صادق مرآتی افزود: در شرایط کنونی کشور برای حل مسائل اقتصادی راهی به جز تمرکز زدایی از اقتصاد و مشارکت واقعی مردم نیست و به جرات می‌توان گفت تنها مسیر مشارکت فعال مردم در اقتصاد مسیر تعاون است.

او با بیان اینکه این مسیر در دنیا با تجربیات موفق بسیاری همراه بوده است، اظهار کرد: در کشور ما نیز تعاون در طول تاریخ نقش برجسته‌ای داشته و در استان فارس نیز ابتکار مبتنی بر تعاون در حوزه دامداری وجود داشته که کاملا مردمی است.

مشاور امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شبکه قرض الحسنه‌ای در آباده طشک استان فارس وجود دارد که به لحاظ وسعت مخاطبین جزء کم نظیر‌ها است و به شکل کاملا مردمی و بدون دخالت هیچ ارگانی شکل گرفته که در کشور بی نظیر است.

او اضافه کرد: در حوزه اقتصاد مدرن نیز بخش تعاون فارس شاهدی بر کارآمدی تعاون است، سهم بخش تعاون اکنون از اقتصاد کشور آن چیزی نیست که مورد نظر است و یک پنجم سهم واقعی از اقتصاد را در اختیار دارد و باید تلاش‌ها و عمق اقتصادی بخش تعاون پنج برابر افزایش یابد، که این نیازمند همکاری و همدلی تمام بازیگران اکوسیستم بخش تعاون ازجمله دولت، تعاونگران، سایر دستگاه‌های اجرایی، اتاق تعاون و اتحادیه‌ها است.

مرآتی با بیان اینکه دولت چهاردهم برنامه‌های متنوعی در بخش تعاون تدوین کرده که با همکاری تعاونگران می‌تواند شکوفایی در استان‌ها و کشور ایجاد کند، گفت: برنامه تعاونی‌های تامین سرمایه برای کاهش اتکا تولید به منابع بانکی و مولد کردن منابع غیر بانکی و همچنین مشارکت نیروی کار در حال اجرا است.

او افزود: برنامه ریزی جامعی برای تعاونی‌های دانشگاهی نیز تدوین شده که با ظرفیت عظیم دانشگاه شیراز شکوفایی آن با مشارکت دانشجویان و اساتید این مرکز علمی می‌تواند در استان فارس باشد که به حل معضل اشتغال فارغ التحصیلان دانشکاهی نیز منجر شود.

مشاور امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه برنامه ریزی برای توسعه تعاونی‌های تامین نیاز شده است، گفت: این نوع تعاونی برکات زیادی برای بخش تولید در پی دارد.

ترویج فرهنگ تعاون ضروری است

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این آئین ضمن تبریک فرارسیدن هفته وحدت و میلاد نبی اکرم (ص) و هفته تعاون گفت: فرآیند تعاون و فعالیت اجتماعی از ابتدای اسلام تا کنون در سیره ائمه اطهار جاری و ساری بوده است.

سعید بیاری با اشاره به اینکه از بدو شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون نیز جلوه‌های بی نظیری از شکل گیری و شکوفایی بخش تعاون در کشور را شاهد بوده‌ایم افزود: تعاون سه بعد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را شامل می‌شود که از شروع انقلاب تا کنون در بعد سیاسی و اجتماعی خوش درخشیده‌ایم که نتیجه آن پیروزی انقلاب اسلامی، دفاع مقدس در جنگ تحمیلی و جنگ ۱۲ روزه اخیر بوده است.

او با اشاره به اینکه ایام هفته تعاون فرصتی برای تجلیل از حماسه آفرینان عرصه اقتصاد و بازبینی و بازنگری ماموریت‌ها و برنامه‌ها است، گفت: استان فارس در بین سایر استان‌ها در حوزه تعداد تعاونی‌ها خوش درخشیده است، در حال حاضر در سطح استان فارس شش هزار و ۷۰۰ تعاونی در ۱۶ رسته فعال است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تاکید کرد: سهم تعاون از اقتصاد کشور ۲۵ درصد تعیین شده که تا کنون حدود پنج درصد از این سهم محقق شده است و این بدین معنی است که حوزه اقتصاد تعاون به اندازه بخش سیاسی و اجتماعی فعال نبوده است.

او در ادامه گفت: فارس استانی پرظرفیت در بخش‌های مختلف منابع طبیعی، معادن، گردشکری تاریخی و مذهبی، دانشگاهی، ادب، هنر و ... است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

بیاری با بیان اینکه سه وظیفه مهم در حوزه تعاون بر دوش مسئولان قرار دارد افزود: تعاونی‌های استان فارس باید توانمند شوند که این مهم نیازمند افزایش سطح علمی اعضای هیات مدیره و برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه و کارآمد برای آنها است که تلاش می‌شود این فرآیند در کوتاه مدت در بخش تعاون استان نهادینه و اجرایی شود.

او در ادامه به لزوم ترویج فرهنگ تعاون در میان نسل‌های جدید تاکید کرد و گفت: جوانان و دانشجویان ما کمترین اطلاعی درباره حوزه تعاون دارند و این به آن دلیل است که بخش تعاون صاحب کرسی در مراکز دانشگاهی نیستند و همچنین تعاونگران به سمت ایجاد شرکت‌های دانش بنیان تعاونی سوق داده نشده‌اند که اگر این کار در گذشته صورت می‌گرفت قطعا فرآیند ترویج تعاونی‌ها در استان و کشور بین مردم جامعه نهادینه شده بود.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس وعده داد: با تمام توان در کنار تعاونگران هستیم که از مشکلات این بخش کاسته شود.

او در ادامه به فرآیند انتخاب تعاونی‌های برتر استان در قالب برگزاری بیستمین جشنواره تعاون اشاره کرد و افزود: علیرغم وجود صد‌ها شرکت تعاونی توانمند در سطح استان، اما به دلیل محدودیت‌ها و دستورالعمل‌های بالادستی ناگزیر به انتخاب چند شرکت براساس شاخص‌ها بودیم که این به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر شرکت‌های تعاونی نیست و تلاش همه تعاونگران استان جای قدردانی دارد.

بیاری خبرداد: ۲ شرکت تعاونی استان فارس در جشنواره امسال تعاونی‌های برتر کشور در عرصه ملی درخشیدند و بعنوان شرکت‌های برتر ملی معرفی شدند و هشت شرکت تعاونی نیز در سطح استان بعنوان برترین‌های استانی معرفی و چهار شرکت نیز به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شده‌اند.

او بر لزوم توجه کمی و کیفی به بخش تعاون استان تاکید کرد و در خاتمه افزود: با توجه به ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد استان، تلاش داریم از نظر کمی تا پایان دولت چهاردهم تعداد تعاونی‌های فارس به حدود ۱۰ هزار شرکت تعاونی افزایش یابد.

زمانی برای نکوداشت پیشکسوتان بخش تعاون فارس

در این مراسم همچنین از سه مدیرکل اسبق اداره‌کل تعاون استان فارس پیش از ادغام با وزارت کار شامل علی حسین شهریور، احمد افشار و محمدحسین گلریز خاتمی تجلیل شد.

در این نشست همچنین دو تعاونگر استان به نمایندگی از سایر اعضای شرکت‌های تعاونی فارس مطالبات و خواسته‌های این قشر را بیان کردند.

در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان فارس از شرکت‌های تعاونی تامین نیاز صنف الکتریک شیراز و بیمارستان ارد‌ی‌بهشت شیراز بعنوان برتر ملی تجلیل شد.

در این آئین همچنین هشت شرکت تعاونی شامل مصرف تیپ ۵۵ هوابرد، اعتبار کارکنان زندان، مسکن سلحشوران، توسعه روستائی صنایع پلی اتیلن آناهید، فراگیر ملی مهر گستر، کشت و صنعت امید زاگرس، کامیونداران خود راننده زرقان و مسکن فرهنگیان فارس بعنوان برتر ملی تجلیل شد.

شرکت‌های تعاونی پولادسقف، مجتمع نگین فارس، توسعه و عمران مرودشت، مسکن فجر یاوران فارس نیز در بیستمین جشنواره تعاونی‌های برتر استان به عنوان شایسته تقدیر انتخاب شدند.