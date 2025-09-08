باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - نتبلاکز، یک دیده بان جهانی اینترنت روز دوشنبه اعلام کرد که دسترسی به پلتفرمهای آنلاین از جمله X، یوتیوب، اینستاگرام، فیسبوک، تیکتاک و واتساپ در ترکیه در چندین شبکه محدود شده است.
نتبلاکز اعلام کرد که مسدود شدن دسترسی در حالی رخ داده است که حزب اصلی مخالف جمهوریخواه خلق (CHP) پس از ایجاد موانع توسط پلیس در مناطق اطراف دفتر مرکزی این حزب در استانبول خواستار تجمعات شده است.
طبق دادههای انجمن آزادی بیان ترکیه، که سانسور محلی در اینترنت را رصد میکند، مشکلات دسترسی از ساعت ۲۰:۴۵ به وقت گرینویچ در روز یکشنبه آغاز شد و پهنای باند برای پلتفرمها محدود شد.
اتحادیه ارائه دهندگان دسترسی ترکیه، مسئول اجرای تصمیمات مربوط به مسدود کردن اینترنت به درخواست اظهار نظر در مورد محدودیتهای دسترسی پاسخ نداد.
منبع: رویترز