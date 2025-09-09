باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مصطفی دارایی نژاد کارشناس کشاورزی و فعال میدان مرکزی از کاهش ۱۵ تا ۲۰ هزارتومانی قیمت موز خبر داد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو موز هندی ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، موز اکوادور ۱۴۰ هزارتومان و موز فیلیپین ۱۳۵ هزارتومان است، اما قیمت انبه به سبب کاهش عرضه با افزایش ۲۰ تا ۳۰ هزارتومانی به ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزارتومان رسیده است.

وی قیمت هرکیلو خیار با کاهش ۱۰ هزارتومانی نسبت به هفته قبل ۵۰ تا ۶۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: برآوردها حاکی از آن است که قیمت خیار هفته آینده مجدد کاهش یابد.

دارایی نژاد قیمت هرکیلو پسته تازه ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزارتومان، هلو زعفرانی ۹۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، هلو انجیری ۸۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، شلیل ۹۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، آلو ۶۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، انجیر ۵۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انگور بی دانه ۵۰ تا ۱۱۰ هزارتومان، انگور عسگری ۴۰ تا ۹۰ هزارتومان، توت فرنگی ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزارتومان و سیب درختی ۷۰ تا ۱۲۰ هزارتومان اعلام کرد.

کارشناس کشاورزی با اشاره به آینده بازار میوه افزود: با توجه به فراوانی عرضه و بار از ۲۰ شهریورماه پیش بینی می شود که قیمت ۱۰ درصد کاهش یابد.

فعال میدان مرکزی ادامه داد: امسال گرمای هوا، کمبود آب و خشکسالی منجر به کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید و نوسان قیمت میوه و صیفی در بازار شد.

وی با اشاره به بازار میوه های نوبرانه پاییز بیان کرد: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی نوبرانه ۸۵ تا ۱۱۰ هزارتومان و کیوی ۱۲۰ تا ۱۷۰ هزارتومان است و پیش بینی می شود که امسال نوسان چندانی در بازار میوه های پاییز نداشته باشیم.

دارایی نژاد از توزیع روزانه ۱۷ تا ۲۰ هزارتن میوه و صیفی خبر داد و گفت: قیمت کنونی سیب زمینی ۱۵ تا ۲۰ هزارتومان، پیاز ۱۰ تا ۱۵ هزارتومان، گوجه فرنگی ۱۸ تا ۲۸ هزارتومان و کاهو ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان است.