باشگاه خبرنگاران جوان- سردار احمدعلی گودرزی در ستاد هنگ مرزی جکیگور با فرماندهان و معاونان فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان در جلسه کمیسیون اطلاعات و عملیات مرزبانی ضمن تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مظلوم مرزبانی استان اظهار داشت: علی‌رغم سختی‌هایی که وجود دارد، با توکل بر خداوند متعال و توسل بر ائمه اطهار وضعیت امنیتی مرز‌های استان سیستان و بلوچستان روز به روز بهتر و پایدارتر از گذشته شده است.

فرمانده مرزبانی فراجا با تأکید بر مبارزه با قاچاق در مرزها تصریح کرد: باید دست‌های پنهان قاچاق را قطع کنیم و به شدت با پدیده شوم قاچاق مقابله کنیم تا به اشتغال جوانان و جهش تولید کمک کنیم، این خود موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و امنیتی در مرز‌ها می‌شود.

سردار گودرزی با بیان اینکه استکبار جهانی افکار و نقش‌های شوم پیرامون مرز‌های ایران اسلامی دارد، اظهار داشت: مرزبانان باید همواره پویا، هوشمند، آموزش دیده و آماده باشند تا با توکل بر حق تعالی از مرز‌های عزت و شرف ایران عزیز حراست و پاسداری کنند.

‌در ابتدای این جلسه سردار "رضا شجاعی" فرمانده مرزبانی استان سیستان و بلوچستان، با ارائه گزارش اقدامات، فعالیت‌ها و برنامه‌های مرزبانی استان را تشریح کرد.

‌مرزبانان از مهارت، اشراف و روحیه انقلابی بسیار خوبی برخوردارند

‌سردار گودرزی و هیئت همراه همچنین در بازدید از حوزه استحفاظی هنگ مرزی جکیگور ضمن تقدیر از تلاش‌های شبانه روزی مرزداران در تأمین امنیت مرز‌های استان و مبارزه با شرارت‌ها و قاچاق گفت: مبارزه قاطعانه با تهدیداتی مانند عناصر خودفروخته و ضدانقلاب، قاچاق موادمخدر، سوخت، کالا و اتباع بیگانه غیرمجاز وظیفه ذاتی و اصلی مرزداران است و باید تلاش ویژه‌ای در این راستا صورت گیرد که افکار و اهداف پلید آنها تحقق نیابد.

فرمانده مرزبانی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بازدید از یگان‌های مرزی، به ارزیابی اقدامات به عمل آمده در راستای ارتقاء سطح امنیت منطقه، آمادگی عملیاتی، فراگیری آموزشها، آماده به‌کاری خودرو‌ها و سلاح‌های سبک و سنگین پرداخت و همچنین توان رزمی نیرو‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

وی در جمع صمیمانه تعدادی از کارکنان هنگ مرزی جکیگور، مسئولیت مرزداران این منطقه از کشور را حساس و بسیار پراهمیت خواند و خطاب به آنها بیان کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی و مجاهدت گونه شما در حراست از مرز‌های جنوب شرقی کشور، نقش به سزایی در جلوگیری از وقوع جرائم و ارتقاء امنیت کشور دارد که قطعاً این تلاش‌ها و مجاهدت شما در سایه وجود خانواده‌ای اسلامی، با استحکام، پایدار و با حمایت معنوی آنها از شما تحقق می‌یابد.

منبع: فراجا