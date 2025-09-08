رئیس پلیس راهور فراجا با تأکید بر اینکه دستکاری اعداد فارسی روی پلاک خودرو‌ها یکی از دلایل بروز خطا و تخلف در ثبت جرایم رانندگی است، از تدوین طرحی جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ سردار سیدتیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا در توضیح چالش‌های موجود در حوزه شماره‌گذاری خودرو‌ها گفت: یکی از مشکلات جدی ما، امکان دستکاری اعداد فارسی روی پلاک‌هاست. به‌عنوان مثال، عدد ۲ به‌راحتی قابل تغییر به ۳ یا ۱ است، یا می‌توان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد. این در حالی است که در استاندارد جهانی، پلاک‌ها با اعداد لاتین صادر می‌شوند و این اعداد به هیچ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارند.

وی ادامه داد:همین موضوع باعث می‌شود برخی جرایم رانندگی به اشتباه ثبت یا دچار خطا شوند. البته ما برای جلوگیری از این مشکلات، سامانه‌های اجرایی را به ربات‌های نظارتی مجهز کرده‌ایم تا هر جریمه قبل از ثبت نهایی دوباره بررسی شود.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اقدامات آینده افزود:ما در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شماره‌گذاری کشور هستیم. یکی از پیش‌بینی‌ها در این طرح، تغییر شیوه درج اعداد پلاک‌ها مطابق با استاندارد‌های جهانی است. البته این موضوع صرفاً یک پیشنهاد از سوی پلیس است و تصویب و تأیید آن نیازمند نظر دستگاه‌های مرتبط و دولت خواهد بود.

سردار حسینی در پایان تأکید کرد:تمام تلاش پلیس بر این است که به هر نحو ممکن از بروز خطا و اشتباه در ثبت جرایم و همچنین سوءاستفاده از خلأ‌های موجود جلوگیری شود.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
پلاک با ماشین باشه فک پلاک و پلاک جدید حذف کنید
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۴ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
چه جالب نمیدونستم میشه اعداد رو دستکاری کرد و کسی نفهمه. ولی حیف تمام پلاک من اعداد ۹ و ۵ و ۷ هست .بخشکه شانس خخخ
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
این جریمه های سنگین که اکثرشان از روی دشمنی با مردم و ایجاد نارضایتی مردم است داره پایریزی میشه تا کی میخواین به مردم فشار بیارین .حداقل صبر کنین تا از بحبوحه جنگ خلاص بشیم
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۲ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
پلیس راهور ملت ممنون شماست دمتون گرم وخدا قوت
۱
۱
پاسخ دادن
