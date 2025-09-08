مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاس، یکی از نمایشگاه‌های ممتاز در سطح کشور و منطقه است که از امروز با حضور وزیر نفت آغاز به کار می‌کند.

 باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری-متقی رئیس شورای سیاست‌گذاری ایران پلاس و مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی  در برنامه سلام خبرنگار اظهار داشت: صنعت پتروشیمی محصولات مختلفی از جمله محصولات پلیمری، شیمیایی و هیدروکربنی تولید می‌کند. این محصولات در انتهای زنجیره صنعت نفت قرار دارند و به تقریباً ۱۵ تا ۲۰ هزار بنگاه اقتصادی، شامل صنایع کوچک و متوسط، عرضه می‌شوند. این بنگاه‌ها این محصولات را به محصولات نهایی تبدیل می‌کنند که در بخش‌های مختلف زندگی و صنعت مورد استفاده قرار می‌گیرند.

وی ادامه داد: نوزدهمین دوره نمایشگاه ایران پلاس، یکی از نمایشگاه‌های ممتاز در سطح کشور و منطقه است. این نمایشگاه فرصتی است که تمام فعالان عرصه صنعت پتروشیمی یک بار در سال از آن بهره‌برداری کنند. 

وی ادامه داد: در این نمایشگاه، شرکت‌ها می‌توانند محصولات فیزیکی، کالا، خدمات فنی و مهندسی، ماشین‌آلات و نرم‌افزارها را ارائه دهند.

متقی اظهار کرد: این نمایشگاه هم به صورت تخصصی برای فعالان صنعت و هم برای عموم مردم جذابیت دارد. عموم مردم می‌توانند محصولات نهایی را که در زندگی روزمره‌ خود مورد استفاده قرار می‌گیرد، مشاهده کنند.

 مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی  با اشاره به اینکه نمایشگاه را می‌توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد افزود: مواد اولیه  پلیمرها و مستر کامپاندها که از پتروشیمی‌ها تأمین می‌شوند. و محصولات نهایی محصولاتی که از مواد اولیه به دست می‌آیند و شامل انواع پلاستیک‌ها هستند همچنین  خدمات فنی و مهندسی ماشین‌آلات و فناوری‌های مورد نیاز برای تبدیل مواد اولیه به محصولات نهایی است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه از دهه ۸۰ آغاز به کار کرده و اکنون نوزدهمین دوره آن برگزار می‌شود.

متقی تاکید کرد:  امسال تقریباً ۹۵۰ شرکت درخواست حضور داده‌اند که نیاز به ۷۵ هزار متر مربع فضا دارند. با این حال، فضای نمایشگاه محدود است و حدود ۳۴ هزار متر مربع تحت پوشش قرار خواهد گرفت. در نهایت، ۷۰۰ شرکت ایرانی و ۶۷ شرکت خارجی، عمدتاً از کشورهای همسایه و همچنین چین، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

وی اظهار کرد: حدود ۲۰۰ نفر از تجار مرتبط با صنعت پتروشیمی از این نمایشگاه بازدید خواهند کرد. این هیئت‌ها عمدتاً از کشورهای همسایه هستند که برای ما بسیار مهم هستند. صنعتگران ما باید این توسعه را به ویژه در کشورهای اطراف انجام دهند تا مشتریان جدیدی برای مذاکرات خود پیدا کنند.

وی توضیح داد:صنایع پایین دستی پتروشیمی می‌توانند در زمینه‌های مختلف صادرات داشته باشند. هر بسته‌ای که شامل محصولات صادراتی از پلاستیک و مواد پلیمری باشد، به نوعی صادرات غیر مستقیم محسوب می‌شود. 

متقی به  صادرات مستقیم در این بخش هم اشاره کرد و گفت: به عنوان مثال، لوله و اتصالات پلی‌اتیلنی یا پی‌وی‌سی که به کشورهای اطراف صادر می‌شود، از جمله صادرات مستقیم است. همچنین، انواع کامپاندها و مستر بچ‌هایی که برای تولید محصولات نهایی آماده شده‌اند نیز جزو این دسته قرار می‌گیرند.

وی افزود: این خدمات نیز تحت عنوان محصولات نهایی در ابعاد مختلف، حتی در زمینه‌های پزشکی مانند سرم، سرنگ و ست‌های پزشکی، قابل صادرات هستند.

او یادآور شد : نمایشگاه ایران پلاست از امروز آغاز می‌شود و تا نوزدهم ادامه دارد. 

 

