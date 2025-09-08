باشگاه خبرنگاران جوان ـ مستند «من جلال آل‌احمد هستم» با تمرکز بر زندگی و سال‌های پایانی جلال آل‌احمد، نویسنده معاصر، آماده نمایش شده است. این اثر کوشیده است با بهره‌گیری از اسناد محرمانه امنیتی که تاکنون منتشر نشده بود، فضای ملتهب آن دوران و زوایای کمتر شناخته‌شده از حیات او را روایت کند.

جلال آل‌احمد از چهره‌هایی است که همچنان پس از گذشت حدود شصت سال از درگذشتش، موافقان و مخالفان بسیاری دارد و مرگ رازآلود او همچنان محل بحث و مناقشه است.

این مستند به نویسندگی و کارگردانی علی اکبری با استفاده از شیوه‌های متنوع همچون مصاحبه، انیمیشن، بازسازی و بهره‌گیری از تصاویر و اصوات آرشیوی تولید شده است.

از عوامل این اثر می‌توان به محمدحسین درانی (مدیر فیلمبرداری)، محمد داودآبادی (تدوین)، یحیی علیئی (اصلاح رنگ)، دانیال عبدالحمید (صداگذاری)، پرهام عندلیب (سرپرست گروه متحرک‌سازی) و علی اسماعیل‌زاده (تصویرسازی) اشاره کرد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما