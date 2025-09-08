رئیس اورژانس فیروزآباد گفت: تصادف زنجیره‌ای در محور فیروزآباد – قلعه دختر ۷ مصدوم و ۲ فوتی برجای گذاشت.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - غلامعلی جاویدان، رئیس اورژانس فیروزآباد گفت: صبح امروز ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، حادثه تصادف زنجیره‌ای میان چهار دستگاه خودروی تارا، سمند، پژو پارس و پژو ۴۰۵ در محور فیروزآباد به شیراز (محدوده قلعه دختر) به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ گزارش شد.

او گفت: بلافاصله پس از اعلام حادثه، کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با سه دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اول و سوم شهری و پایگاه جاده‌ای جووکان فیروزآباد به محل اعزام شدند و با سرعت عمل و هماهنگی دقیق، اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش بیمارستانی را برای مصدومان آغاز کردند.

جاویدان گفت: سه مصدوم در محل حادثه درمان شدند و چهار مصدوم با حمایت درمانی پیشرفته و برای ادامه درمان به بیمارستان حضرت قائم (عج) فیروزآباد منتقل شدند.

او گفت: در این حادثه دو نفر از سرنشینان خودرو‌ها بر اثر شدت حادثه و آسیب‌های وارده، جان خود را از دست داده بودند.

برچسب ها: اورژانس فارس ، تصادف رانندگی
