باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی خضری، معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: با انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعیین بانک عامل، طرح نوسازی ناوگان اتوبوسی حوزه حمل‌ونقل برون‌شهری با استفاده از ظرفیت تولیدی چهار شرکت تولیدکننده داخلی اجرایی می‌شود.

وی بیان کرد: در این طرح، تسهیلات بانکی معادل ۶۰ درصد قیمت تمام‌شده هر دستگاه اتوبوس (تا سقف ۱۵ میلیارد تومان) با نرخ سود بانکی ۱۱ درصد و بازه زمانی بازپرداخت پنج ساله به مالکان ناوگان فرسوده و متقاضی نوسازی اتوبوس اعطا می‌شود.

معاون حمل و نقل، استفاده از این شرایط را مستلزم اسقاط ناوگان فرسوده دانست و افزود: البته ناوگان فرسوده در صورت برخورداری از شرایط منطبق با ضوابط و مقررات موجود، تا زمان شماره‌گذاری اتوبوس جدید می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.

خضری خاطرنشان کرد: بر این اساس همزمان با تحویل و شماره‌گذاری ناوگان جدید، مالکان اتوبوس‌های فرسوده باید از طریق مراکز فعال در کشور نسبت به اسقاط وسایل نقلیه و ارائه برگه اسقاط آن اقدام کنند.

وی اضافه کرد: بر اساس تفاهم صورت گرفته، منافع حاصل از اسقاط شامل گواهی‌های اسقاط صادره و ارزش لاشه وسایل نقلیه، متعلق به مالکان ناوگان اتوبوسی خواهد بود.

معاون حمل و نقل با تاکید بر اطلاع‌رسانی گسترده در این خصوص به تشکل‌های صنفی و شرکت‌های حمل‌ونقل مسافری در سطح استان‌های کشور و اخذ و ارسال درخواست کتبی متقاضیان نوسازی ناوگان اتوبوسی برون‌شهری، گفت: مبلغ، نحوه پیش‌پرداخت و زمان تحویل اتوبوس‌ها بر اساس مفاد قرارداد منعقدشده بین متقاضیان نوسازی اتوبوس و شرکت‌های خودروساز تعیین شده و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در این زمینه نقش و دخالتی نخواهد داشت.

به گفته خضری، پرداخت تسهیلات همزمان با تحویل و شماره‌گذاری ناوگان حمل‌ونقل اتوبوسی، در وجه شرکت خودروساز و مشروط به تکمیل پرونده اعتباری متقاضیان معرفی شده به بانک، انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: مالکان ناوگان فرسوده و متقاضی نوسازی اتوبوس‌های برون‌شهری می‌توانند برای کسب اطلاعات فنی از طریق شرکت‌های عقاب افشان، ایران خودرو دیزل، سروش موتور مبنا و خودروسازی اسنا، جدول قیمت و نوع خودرو‌های قابل ارائه را مشاهده کنند.

منبع: روابط عمومی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای