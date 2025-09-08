استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: سالانه ۸۰۰ هزار نفر در جهان به واسطه خودکشی جان خود را از دست می‌دهند.

وی افزود: ظهور تکنولوژی های جدید و هوش مصنوعی منجر به افزایش خودکشی،اعتیاد و مصرف زیاد الکل شده است که این سه روبه افزایش است.

مکری تصریح کرد: خودکشی یک مشکل پیچیده و بغرنج است و متعارف نیست و راه حل درست و قطعی ندارد.لحظه به لحظه ماهیت آن عوض می شود و قابل پیش بینی نیست.

او تاکید کرد: رفتار خودکشی فقط علامتی به عنوان زیر مجموعه اختلالات روانپزشکی نیست بلکه بسیار پیچیده تر است.

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیان اینکه اکنون ۴۰ درصد خودکشی مربوط به مشکلات روانی تخمین زده می شود ،متذکر شد: برای همین علت است که موضوع خودکشی پیچیده و مرموز است. حتی تعداد زیادی از افراد که خودکشی می کنند تا چند دقیقه قبل هیچ علامتی نداشتند.

معاون آموزشی مرکز مطالعات اعتیاد گفت: اکنون موضوع اینکه ۹۰ درصد افراد خودکشی کننده دارای مشکلات روانی هستند زیر سوال رفته است و میزان این علت کمتر شده است.

 وحید میر حسینی معاون حقوقی عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در ادامه با اشاره به مداخلات دستگاه قضایی بیان کرد: مسئله خودکشی در قوانین ما جرم یابی نشده است با توجه به اینکه از نظر شرعی گناه است اما از نظر قانونی جرمی به نام خودکشی نداریم.

وی با اشاره به عوامل موثر در کاهش خودکشی، ادامه داد: در طیف کسانی که تحصیلات دانشگاهی دارند نسبت به طیف های دیگر میزان خودکشی کمتر است؛در نتیجه آگاهی داشتن خیلی موثر است.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور ابراز کرد: مسئله اقتصادی و احساس محرومیت می تواند عاملی برای بروز خودکشی شود.

وی افزود:نقش مسائل ایمانی و اعتماد به یک نقطه اتصال اساسی در زندگی برای افراد بسیار مهم است.خودکشی در جایی نقش اقتصادی دارد و در جای دیگر علت دیگر اما موضوع ایمان و توکل به خدا در پیشگیری از خودکشی خیلی موثر است.

میرحسینی با اشاره به اهمیت فضای مجازی تصریح کرد: در دادستانی و دادسراها درباره توزیع ابزاری که در دسترس برای خود کشی هستند اقداماتی انجام می دهیم تا در دسترس نباشند.

معاون حقوق عامه دادستانی کشور گفت: پیش نویس قانونی برای حمایت از افراد دارای اختلاف روانی داریم که متن آن آماده شده اما چند سالی است که برای بررسی در مجلس نرسیده و وزارت بهداشت باید این موضوع را دنبال کند.

میرحسینی اضافه کرد: آمار و اطلاعاتی که درباره خودکشی وجود دارد باید تبیین و تحلیل شود.

وی ادامه داد:  درباره آگاهی دادن عمومی هنوز مشکل داریم و باید در این خصوص وزارت بهداشت و بهزیستی به یک جمع بندی برسند و اخبار این حوزه باید ساماندهی و مدیریت شود و آثار آن مشخص شود.

میر حسینی گفت:باید بین کسانی که در موضوع خودکشی فعالیت دارند تبادل اطلاعات صورت گیرد؛ضمن اینکه تولید محتوا در رسانه بسیار موثر است و فضای مجازی ابزار خود را می خواهد. حفظ انسان ها ماموریت خیلی بزرگی است و اگر بتوانیم فردی را از خودکشی نجات دهیم کار بزرگی انجام داده ایم.

در ادامه مراسم، زهره بهروز آذر معاون زنان رئیس جمهور با اشاره به اهمیت موضوع خودکشی بیان کرد: این موضوع به طور جدی از سوی رئیس جمهور تاکید شده تا میزان آن را کاهش دهیم.

معاون امور زنان رئیس جمهور با اشاره به تاثیر پذیری افراد مختلف و همراهان فرد خودکشی کننده از خودکشی فرد،ابراز کرد: این خود خوری های افراد یک چرخه روانی در این افراد ایجاد می کند.

بهروز آذر تاکید کرد: همچنان در خصوص چرایی خودکشی فقط بیماری روانی و افسردگی مطرح نیست؛البته علت مهمی است اما برای بخشی از این جمعیت خودکشی به عنوان یک راه حل انتخاب شده است.اهمیت موضوع خودکشی در هیات دولت مطرح شده است تا میزان خشونت علیه خود افراد کاهش پیدا کند. 

به گفته وی حفظ جان های ایرانیان به نوعی اجرای خوب طرح جوانی جمعیت است. خودکشی به نوعی خشونت است.  در حال حاضر می توان برنامه ریزی برای کاهش وقوع خود کشی در جامعه کرد.مراقب سلامت روان باید شنونده خوبی برای مراجعه کنندگان باشند.

او گفت: خودکشی بیماری نیست و مداخلات در راستای کاهش آمار خودکشی باید دقیق باشد. مشکلات اقتصادی سبب بروز خودکشی می شود. 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۹ ۱۹ شهريور ۱۴۰۴
خودکشی = انتخاب بدترین راه
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۰ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
تبریک به آمریکا
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۷ شهريور ۱۴۰۴
وووووووه چه خبره مگه. یعنی اینهمه خودکشی داریم واقعن باور نکردنیه
۰
۳
پاسخ دادن
