باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش _ در این مرحله که صبح دوشنبه ۱۷ شهریور برگزار شد، ۲۰۰ دانش‌آموز در قالب ۴۰ تیم از سراسر استان با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

لیگ جِت به همت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و با همکاری اداره‌کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برگزار شده است.

این لیگ با توجه به اقتضائات دوره نوجوانی و ویژه گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال (مقطع متوسطه اول و دوم) طراحی شده است. در مرحله نخست، بستر رشد سواد رسانه‌ای، افزایش قدرت تحلیل و ایجاد توان گفت‌وگوی تبیینی با همسالان دنبال می‌شود.

همچنین در مرحله دوم، هدف تربیت کنشگران مؤثر یا «انسان رسانه» در جنگ روایت‌هاست؛ افرادی که علاوه بر قدرت تحلیل و تبیین، توانایی تولید محصولات روایی هنری ـ رسانه‌ای مبتنی بر فناوری روایت را کسب خواهند کرد.