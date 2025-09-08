منابع امنیتی می‌گویند دو افسر پلیس ترکیه در حمله به یک ایستگاه پلیس کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - منابع امنیتی روز دوشنبه اعلام کردند که در حمله مسلحانه به یک ایستگاه پلیس در شهر ازمیر در غرب ترکیه، دو افسر پلیس کشته و یک نفر دیگر زخمی شد.

این گزارش می‌گوید که مهاجم، که گفته می‌شود ۱۶ سال سن دارد، به ایستگاه پلیس صالح ایسگورن در منطقه بالکووا آتش گشود. شبکه تلویزیونی NTV اعلام کرد که مهاجم بازداشت شده است.

ترکیه در گذشته هدف حملات شبه‌نظامیان کرد، گروه‌های افراطی و سازمان‌های چپ افراطی بوده است که نیرو‌های امنیتی و نهاد‌های دولتی اغلب از جمله اهداف این حملات بوده‌اند.

ازمیر، سومین شهر بزرگ ترکیه در ساحل دریای اژه، در گذشته مورد حملات شبه‌نظامیان قرار گرفته است از جمله بمب‌گذاری خودرویی در بیرون دادگاهی در سال ۲۰۱۷ که منجر به کشته شدن دو نفر شد.

منبع: رویترز

