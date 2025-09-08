باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در همایش جشنواره ملی تحول با تأکید بر ظرفیت بالای معلمان گفت: پیش از اجرای طرح توانمندسازی به خلاقیت آنان باور داشتیم، اما امروز یقین داریم اگر میدان عمل پیدا کنند و انحصارها شکسته شود، عملکردشان فراتر از انتظار خواهد بود.

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با قدردانی از حمایت‌های وزیر آموزش و پرورش و همراهی کمیسیون آموزش مجلس گفت: برگزاری چنین اجتماعاتی نتیجه همدلی و پیگیری‌های شبانه‌روزی است. حکیم‌زاده خطاب به معلمان و مدیران مدارس اظهار کرد: شما هدایتگران اصلی این تحول هستید و نقش‌تان فراتر از مدیریت روزمره مدرسه است؛ این جمع نقطه شروع یک حرکت بزرگ است.

حکیم‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: تحول بنیادینی که رئیس‌جمهور آغاز کرده‌اند، با تلاش مدیران و معلمان به ثمر خواهد رسید؛ چراکه مسیر توسعه پایدار کشور از دل مدرسه و با محوریت معلم و مدیر می‌گذرد.

فعالیت ۲۶۳ هزار معلم در مقطع متوسطه

در ادامه این همایش، سید مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از موضوعاتی که در دولت چهاردهم اتفاق افتاده، عدالت آموزشی است. بنا داریم در این جشنواره انطباق با نیازهای جدید و استفاده از روش‌ها، ابزارها و محتوای نمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش را برای بهبود تجربه «یادگیری و تعامل در فرد و محیط» را مد نظر داشته باشیم.



معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان این‌که براساس تاکید رئیس جمهور سند تحول در آموزش و پرورش را از ۲ مسیر در معاونت متوسطه پیگیری می‌کنیم افزود: مسیر تحول در کانون و کلاس‌های درس با توانمندسازی معلمان و نیز بهره بردن از طرح‌های آموزشی از جمله شمیم، همچنین تحول در مدیریت آموزشگاهی با الگمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش تقمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورشت سند تحول بنیادین است.



آذرکیش ادامه داد: مهر امسال برای ما از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه نقش معلمان، دانش آموزان و خانواده‌ها برای ما مد نظر است ادامه داد: بنا داریم با شورایی کردن در مدارس تصمیم گیریها را به صورت مشارکتی در مدرسه انجام دهیم.



معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص طرح تراز نیز گفت: ۱۰ درصد از اجرای طرح الگمدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران تراز تا اردیبهشت امسال نهایی شد اما در مرحله دوم ۵۰ درصد از مدارس دولتی این طرح را انجام دادند که امیدواریم با اجرای کامل طرح تراز تا مهر ماه استقرار الگمعاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش مدارس تراز در تمامی مدارس دولتی را داشته باشیم.



آذرکیش اظهار کرد: در حال حاضر ۲۶۳ هزار معلم در مقطع متوسطه فعالیت دارند که بنا داریم آموزش لازم را برای ۲۵۵ هزار معلم در این مقطع داشته‌باشیم.

شرکت۳۳۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی در اجتماعات یادگیری

مجید پارسا، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران در این جشنواره با بیان این‌که امروز آموزش و پرورش رئیس جمهوری دارد که اولمدیرکل آموزش و پرورش شهر تهرانتش آموزش و پرورش است گفت: امروز آموزش و پرورش وزیری کار آشنا دارد که صف و ستاد را طی کرده و با ریز منطقه و مدرسه آشناست و اگر در این دوره تحولی در یادگیری و یاددهی و در آموزش اتفاق نیفتد در هیچ دوره‌ای رخ نمی‌دهد.



مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران افزود: در قرنی قرار داریم که تغییراتی بوجود آمده و با سرعت انجام می‌شود و آموزش هم به عنوان رکن توسعه در این امر بی‌بهره نیست و تحول در آموزش نیز همراه با تغییراتی است.



مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه تحولات در سه بخش و حوزه دنبال می‌شود عنوان کرد: روش‌های نمدیرکل آموزش و پرورش شهر تهرانن، یعنی معلم نقش راهنما و تسهیل کننده دارد و انتقال دهنده نیست، حوزه سنجش و ارزیابی که به مفروضات بسنده نمی کند و به دنبال سنجش مهارتهای تحلیل در زندگی است و در آخر استفاده از فناوریهای نمدیرکل آموزش و پرورش شهر تهرانن آموزشی که امروزه یک نیاز است.



پارسا اظهار کرد: ۱۷ دی ۱۴۰۳ دبیرخانه کار خود را آغاز و شهر تهران ۶۱۰ سناریو و ۱۱۰ فیلم برای دانش آموزان کل کشور تهیه کرد که در این کار پیشران بود.



مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران ادامه داد: ۲۴ فروردین ۱۴۰۴ بطور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهرانژه فعالیت‌های خود را گسترش داد و جشنواره اصلاح روش‌های آموزش و تحول در محیط های یادگیری را برگزار کرد. ۹۶ هزار و ۳۲۸ نفر شرکت کردند، ۵۳ هزار و ۸۳۳ نفر به مرحله ارزیابی رسیدند، ۳۳۰۰ نفر برتر منطقه و ۳۱۴ نفر برتر استانی شدند که امروز در جمع ۹۹ نفر برگزیده کشوری هستیم.



پارسا گفت:در اجتماعات یادگیری نیز ۳۳۰ هزار نفر در مقطع ابتدایی شرکت کردند. ۱۳ گفتمان بر اساس ۲۲ سرفصل توسط شهر تهران بارگذاری شد. همچنین در مقطع متوسطه توانمندسازی همکاران و جهاد علمی پیش از امتحانات مقطع متوسطه انجام شد.



مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: در شهر تهران معلمان پای تحول فرایند یاددهی و یادگیری ایستاده‌اند تا همپای وزیر کارها را دنبال و سیاست‌های دولت چهاردهم و ریل گذاری‌های حوزه آموزش و پرورش انجام شود.