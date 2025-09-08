در پی اختلافات داخلی حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، مقامات محلی استانبول برگزاری تظاهرات در شش منطقه از این شهر را ممنوع کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقامات محلی در استانبول، برگزاری هرگونه تظاهرات و تجمع عمومی را در شش منطقه این شهر را تا ۱۰ سپتامبر به طور کامل ممنوع کردند. این اقدام در حالی صورت گرفت که «گورسل تکین»، نماینده سابق و اعضای یک کمیته موقت که توسط دادگاه منصوب شده، خود را برای در دست گرفتن مدیریت شاخه حزب جمهوری‌خواه خلق در این شهر آماده می‌کنند.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که رهبری قبلی حزب، این اقدام را رد کرده و از هواداران خود خواسته بود که تظاهرات کنند. همچنین، این اتفاق در پی ابطال نتایج کنفرانس حزبی که در اکتبر ۲۰۲۳ برگزار شده و منجر به انتخاب «اوزگور چیلیک» به عنوان رئیس شاخه استانبول شده بود، توسط یک دادگاه مدنی در دوم سپتامبر رخ داد. دادگاه دلیل این ابطال را وجود تخلفات انتخاباتی و رشوه اعلام کرد.

دادگاه، چیلیک و مدیریت او را برکنار کرده و تکین را در رأس یک کمیته انتقالی منصوب کرد. این امر باعث اختلاف داخلی در حزب شد، به طوری که «اوزگور اوزال»، رهبر حزب، اعلام کرد که تکین به دلیل پذیرش این تصمیم، از صفوف حزب اخراج شده است.

از سوی دیگر، «علی یرلی کایا»، وزیر کشور ترکیه اظهار داشت که دولت اجازه نخواهد داد خیابان‌ها به صحنه تحریک تبدیل شوند و تأکید کرد که هیچ کس فراتر از قانون نیست.

همچنین «داوود گل»، فرماندار استانبول، تاکید کرد که کمیته موقت از اختیارات کامل برخوردار است و درباره مجازات‌های قانونی برای هر کسی که در کار آن اختلال ایجاد کند، هشدار داد.

منبع: واع

برچسب ها: تظاهرات ترکیه ، شهر استانبول
خبرهای مرتبط
بازداشت بیش از ۵۰۰ مخالف اردوغان در ۹ ماه
فارن افرز: اردوغان زمینه سقوط خود را فراهم کرده است!
ترکیه شهردار منطقه‌ای استانبول را در تحقیقات فساد بازداشت کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
نشست اضطراری بریکس امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
آخرین اخبار
دور جدیدی از مذاکرات سوریه و اسرائیل برای توافق امنیتی
دسترسی به برخی پلتفرم‌های آنلاین در ترکیه محدود شد
شکست سخت مایلی در انتخابات بوینس آیرس
شمار آوارگان سیل پاکستان به ۱.۸ میلیون نفر رسید
ترامپ و اپستین: رئیس مجلس آمریکا پشت ترامپ را خالی کرد
نشست اضطراری بریکس امروز به صورت مجازی برگزار می‌شود
کاهش ۱۲ درصدی صادرات چین به آمریکا
اعتصاب ۷ روزه کارکنان متروی لندن و اختلال گسترده در رفت و آمد
چین یک نماینده مجلس ژاپن را تحریم کرد
زلنسکی: ترامپ هرچه را که پوتین می‌خواست به او داد
دستور مادورو برای استقرار ۲۵ هزار نیروی مسلح در مرز کلمبیا
ترامپ: برخی از سران اروپا برای بحث در مورد اوکراین به آمریکا می‌آیند
چین چگونه با تحریم‌های بین المللی مقابله می‌کند؟
قشر کارگر بازنده اصلی حباب هوش مصنوعی هستند
سکوت آمریکا در برابر رنج افغانستان؛ تکرار تاریخی یک رویکرد فاجعه‌بار
کارائیب در آتش: مادورو و قمار بزرگ مقاومت
آمریکا برای نبردهای هوایی قرن بیست و یک آماده نیست
جزئیات طرح جدید آتش‌بس غزه چیست؟
حامیان فلسطین در اسپانیا برای گرامیداشت یاد کودکان غزه تظاهرات کردند
حماس: برای دستیابی به توافق تامین‌کننده منافع ملت فلسطین آمادگی داریم
گروسی: ایران دسترسی به سایت‌های هسته‌ای مهم را ممنوع کرده است
ترامپ مدعی شد که آخرین هشدار را به حماس داده است
غم‌شریکی مهاجران افغانستانی با بازماندگان زلزله کنر + فیلم
فتح قله های تهران توسط مهاجرین افغانستانی + فیلم
رونمایی کتاب «امیر حسینی» در مشهد برگزار شد + فیلم
خبرنگار وال‌استریت ژورنال: مذاکرات آژانس با ایران پیشرفت داشته است
آمریکا در آستانه اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه
آکسیوس: ویتکاف پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است
وزیرخزانه‌داری آمریکا به دنبال افزایش فشار اقتصادی بر روسیه
هشدار جدید رژیم اسرائیل برای تخلیه ساکنان شهر غزه