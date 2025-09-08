یک مطالعه جدید می‌گوید واکسن زونا نه تنها در برابر عفونت دردناک پوست محافظت ایجاد می‌کند، بلکه ممکن است برای سلامت قلب نیز مفید باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیسن نت گزارش داد، بر اساس بررسی شواهد ارائه شده، به نظر می‌رسد واکسیناسیون زونا خطر حمله قلبی و سکته مغزی را نیز کاهش می‌دهد.

دکتر «چارلز ویلیامز»، محقق ارشد، در یک بیانیه خبری گفت: «ما شواهد موجود فعلی را بررسی کردیم و دریافتیم که در این تجزیه و تحلیل، واکسیناسیون علیه "هرپس زوستر" (ویروس عامل زونا) با کاهش خطر حوادث قلبی عروقی مانند حملات قلبی یا سکته مغزی مرتبط است.»

محققان در یادداشت‌های پیش‌زمینه توضیح دادند که زونا ناشی از فعال شدن مجدد ویروس "واریسلا زوستر"، ویروسی که باعث آبله مرغان می‌شود، است.

پس از ابتلای فرد به آبله مرغان، ویروس برای دهه‌ها در سیستم عصبی او خفته باقی می‌ماند. با افزایش سن، سیستم ایمنی بدن ضعیف می‌شود و ویروس می‌تواند دوباره فعال شود و باعث زونا شود.

محققان گفتند که حدود ۱ نفر از هر ۳ نفری که آبله مرغان داشته‌اند، می‌توانند انتظار داشته باشند که به زونا مبتلا شوند، مگر اینکه واکسینه شوند. واکسن زونا توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌های ایالات متحده برای افراد ۵۰ سال به بالا توصیه می‌شود. همچنین برای افراد ۱۹ سال به بالا که نقص سیستم ایمنی دارند نیز توصیه می‌شود.

برای این بررسی، محققان داده‌های ۹ مطالعه قبلی در مورد مزایای بالقوه واکسیناسیون علیه زونا را جمع‌آوری کردند.

نتایج نشان داد که واکسیناسیون علیه زونا، خطر حمله قلبی، سکته مغزی یا سایر رویداد‌های مرتبط با سلامت قلب را در بین بزرگسالان ۱۸ سال به بالا ۱۸ درصد کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، واکسیناسیون این خطر را در بین بزرگسالان ۵۰ سال به بالا ۱۶ درصد کاهش می‌دهد.

محققان گفتند که شیوع زونا خطر حمله قلبی را افزایش می‌دهد. این ویروس همچنین می‌تواند به رگ‌های خونی بزرگ و کوچک در سر حمله کند و به طور بالقوه خطر سکته مغزی را افزایش دهد.

با این حال، محققان خاطرنشان کردند که هشت مورد از مطالعاتی که بررسی کرده‌اند، مشاهده‌ای بوده‌اند، بنابراین نمی‌توان از داده‌های آنها برای ایجاد یک رابطه علت و معلولی مستقیم بین واکسیناسیون و کاهش خطر مشکلات سلامتی مرتبط با قلب استفاده کرد.

ویلیامز گفت: «تمام مطالعات مورد استفاده در متاآنالیز، در درجه اول با هدف بررسی استفاده از واکسن هرپس زوستر برای پیشگیری از زونا در جمعیت عمومی انجام شده است، که ممکن است توانایی تعمیم این تحقیق به افرادی که در معرض خطر بیشتری برای حوادث قلبی عروقی هستند را محدود کند. این موضوع نشان دهنده نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه است.»

منبع: مهر

