باشگاه خبرنگاران جوان - علی‌اکبر پورجمشیدیان پس از نشست با هیات عراقی با موضوع گذرگاه‌های مرزی درباره موضوعات مختلفی همچون مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر، مبارزه با ناامنی در مرزها و توسعه اقتصاد مرزی، ضمن تبریک هفته وحدت و میلاد پیامبر اسلام (ص) گفت: موضوعات خوبی در پیگیری جلسات قبلی که در تعاملات ما با کشور عراق بود، بررسی شد؛ جلساتی نیز با وزیر کشور و گمرک جمهوری اسلامی ایران در خصوص تقویت مرزها، گسترش بازارچه‌های مرزی و توسعه اقتصاد و تجارت مرزی خواهند داشت.

وی با اشاره به نقش کشور عراق در مبادلات تجاری ایران گفت: در این نشست مسائل و مشکلات مرز‌ها که طرفین با آن مواجهند، بررسی و خوشبختانه توافقات خوبی در موضوعات مختلف حاصل شد.

قائم مقام وزیر کشور افزود: صورتجلسه‌ای آماده شده است که امضا خواهد شد و امیدواریم با امضای این صورتجلسه شاهد توسعه اقتصاد و کاهش مشکلات مرزی باشیم.

پورجمشیدیان گفت: در این جلسه به نیابت از دولت و ملت ایران از تلاش‌ها و خدمات بسیار خوب و ارزنده دولت و ملت عزیز کشور برادر عراق در مراسم راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) تشکر کردیم.

عمر عدنان الوائلی، رئیس گذرگاه‌های مرزی جمهوری عراق نیز ضمن تقدیر از میزبانی وزارت کشور گفت: ما امروز در مورد گذرگاه‌های مرزی، گمرک و مرز‌ها تبادل نظر داشتیم؛ از نتایج این نشست می‌توان به افزایش سطح روابط اقتصادی، تسهیل روند تجارت و عبور و مرور مسافرین اشاره کرد.

وی افزود: خوشبختانه بین طرفین همکاری و هماهنگی مداومی وجود دارد؛ به طوریکه تقریبا هر دو ماه یکبار نشست مشترکی انجام می‌شود. برآیند این نشست‌ها بسیار مثبت بوده و به توسعه مناسبات دو کشور انجامیده است.

الوائلی با اشاره به امضای پنجمین صورتجلسه گذرگاه‌های مرزی گفت: ما در این نشست تاکید کردیم که از خاک دو کشور به عنوان زمینه‌ای برای تهدید امنیت طرفین استفاده نخواهد شد و در این زمینه همکاری و هماهنگی مستمر و مداوم داریم.

منبع: وزارت کشور