شهروندخبرنگار ما فیلمی از مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم اختتامیه هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در شهرستان اهر استان آذربایجان شرقی برگزار شد. این مراسم که در مجتمع گردشگری، تجاری و تفریحی آراز پارک برگزار شد و حجت الاسلام و المسلمین جلیلی امام جمعه شهرستان اهر، صادق احمدی فرماندار شهرستان اهر، محمدباقر خانی شهردار اهر، مسئولان کشوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌های آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و کردستان، هنرمندان تئاتر از سراسر کشور و اقشار مختلف مردم شهرستان اهر حضور داشتند، ضمن سخنرانی از گروه‌ها و نفرات برتر برگزیدگان بخش‌های خیابانی و صحنه‌ای این جشنواره و همچنین از پیشکسوتان فرهنگ و هنر تجلیل شد.

گفتنی است در هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران در شهرستان اهر از کشور‌های آذربایجان و ترکیه نیز ۳ گروه هنری حضور داشتند.

منبع: حسین عبادی - آذربایجان شرقی

