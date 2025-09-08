باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران در برنامه رادیو اقتصاد درباره ارائه تسهیلات به گندمکاران گفت: سال گذشته تولید گندم به ۱۶ میلیون تن و خرید تضمینی۱۲.۵ میلیون تن رسید، امسال بواسطه پاییز، زمستان و بهار خشک بالای ۸۵ درصد مزارع دیم سطح کشور از بین رفت.

به گفته وی، عدم تامین به موقع نهاده های کشاورزی، کمبود کود و برخی دیگر عوامل دست به دست هم داد به طوریکه کاهش تولید چشمگیر بود که در نهایت منجر به تولید گندم به ۱۱ میلیون تن و خرید ۷ میلیون و ۷۰۰ هزارتن شد.

هاشمی ادامه داد: عمده کاهش خرید تضمینی گندم ناشی از خشکسالی بود و در ارتباط با سال زراعی آینده باید برآورد خوبی راجع به شرایط آب و هوایی داشته باشیم و در کنار آن سایر عوامل همچون کود، بذر و دیگر نهاده های موثر تولید فراهم شود تا برخی خسارت های خشکسالی به حداقل برسانیم.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی بیان کرد: صندوق بیمه محصولات کشاورزی فلسفه وجودی رسیدن به داد کشاورز در شرایط بحرانی است، به عنوان مثال اگر کشاورز از شرایط آب و هوایی و مندرج در قانون بیمه آسیب می بیند، تکیه گاه و مرجعی برای پایین آمدن میزان خسارت است که متاسفانه صندوق بیمه به سبب عدم پرداخت دیون دولتی، صندوق ضعیفی است که بدلیل عدم تعهدات دولت دچار بحران است، چنانچه اگر ظرفیت های قانون بیمه شود، دیگر نیازی به کمک های دولتی ندارد.

وی گفت: در اختیار گرفتن بیمه عوامل تولید بسیار مهم است که صندوق بیمه، محصولات کشاورزی را با استرس بالایی بیمه می کند، درحالیکه عوامل تولید دست بیمه های بخش خصوصی است که سودهای سرشاری می برند، درحالیکه در قانون به صراحت آمده که عوامل تولید باید در اختیار صندوق بیمه باشد تا در آینده نیازی به اعتبار و بودجه دولتی نباشد و از طریق مجلس دنبال این موضوع هستیم چراکه هرچقدر صندوق قوی تر باشد، کشاورزان می توانند از آن بهره ببرند.