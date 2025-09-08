باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور ر آیین گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالگرد شهدای قیام ۱۷ شهریور، که با حضور گسترده مردم، علما، فضلا، شخصیت‌های فرهنگی و مسئولان استانی در شبستان امام خمینی (ره) حرم حضرت معصومه (س) برگزار شد، با اشاره به تقارن این آیین با هفته وحدت و سال‌روز میلاد پیامبر اعظم (ص)، سخنان خود را به تبیین جایگاه پیامبر خاتم و ضرورت الگوگیری امت اسلامی از سیره آن حضرت اختصاص داد.

اوبا بیان اینکه حضرت محمد مصطفی (ص) کامل‌ترین انسان و تجلی تمام فضایل پیامبران الهی است، گفت: وقتی نام احمد را بر زبان می‌آوریم، در حقیقت نام همه پیامبران را برده‌ایم؛ چرا که پیامبر خاتم، عصاره و نماینده همه فضایل نبوی است.

حاج علی‌اکبری با تأکید بر اینکه امت هر پیامبری باید شباهت به پیامبر زمان خود پیدا کند، افزود: امروز ما در عصری زندگی می‌کنیم که نور پیامبر خاتم در وجود امیرالمؤمنین، حضرت زهرا و ائمه اطهار (ع) تداوم یافته و اکنون نوبت به حجت آخر، امام مهدی (عج) رسیده است؛ او در میان ماست و تحقق‌بخش آرمان‌های آخرین پیامبر خواهد بود.

او با اشاره به واقعه خونین ۱۷ شهریور ۱۳۵۷، آن را نقطه عطفی در تاریخ نهضت اسلامی ملت ایران دانست و گفت: شهیدان گلگون‌کفن آن روز، با خون خود نهضت اسلامی را زنده کردند و پیوند امت با پیامبر و اهل‌بیت را در تاریخ معاصر به نمایش گذاشتند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه در پایان با استناد به آیه‌ای از قرآن کریم، پیامبر اکرم (ص) را الگوی کامل برای مسلمانان معرفی و خاطرنشان کرد: وظیفه امت اسلامی در ادامه مسیر شهیدان، تأسی به پیامبر و شباهت‌یابی با انسان کامل دوران خود یعنی امام زمان (عج) است؛ این شباهت، نه فقط وظیفه‌ای دینی، بلکه عهدی تاریخی با خون شهیدان است.

منبع:آستان مقدس کریمه اهل بیت(س)